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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

جريدة الوقائع المصرية، أهم القرارات الحكومية في العدد 39

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الإسكان، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 39، الصادر في 17 فبراير 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٧٧١ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد المخطط العام (للجزء غير المنمى) لقطعة الأرض بمساحة ٢٤,٨١٨ فدان بما يعادل ٣٥,٣٤٣٦٦١٠م٢، وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة السكنية رقم (أ- ٣/٢)، بمساحة صافية ٩٠,٥٦ فدان ضمن قطعة الأرض الكائنة بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مركز العلمين بالساحل الشمالى الغربي، والمخصصة للسادة شركة مكسيم للاستثمار العقاري لإقامة مشروع (منشآت عقارية ١٠٠٪) 

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-وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقـم ٧٨١ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (١١/أ) بمساحة ٥ أفدنة بما يعادل ٢١٠٠٠م۲، الواقعة بالحوض رقم (٢٥) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر، المخصصة لـ محمود هشام حشاد أحمد حشاد، لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى.

 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 37 بجريدة الوقائع المصرية

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