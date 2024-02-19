منتخب الكرة الشاطئية يودع المونديال بالفوز على أمريكا

منتخب الشاطئية. فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، على نظيره الأمريكى فى ختام دور المجموعات بكأس العالم بنتيجة 5-4.

سجل أهداف الفراعنة حسام باولو "هاتريك"، وأحمد الشحات والحسينى طه.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، والذى أكد على أن اللاعبين والجهاز الفنى قدموا أقصى ما لديهم خلال المباريات ولولا نقص الخبرة وغياب التوفيق فى المباريات الماضية أمام الإمارات وإيطاليا لوصل المنتخب إلى دور الثمانية بالبطولة.

Advertisements

وحصل حسام باولو على لقب رجل المباراة بعد تسجيله 3 أهداف فى المباراة.

ضمت قائمة الفراعنة فى كأس العالم كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير،مصطفى شيكا، مصطفى صاصا،حسان محمد،أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، الحسينى طه، محمد عبد النبي لوحا، حسام باولو وإسماعيل بهجت.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبيبا، عباس حسانين المدلك، الجهاز الإدارى أحمد سامي ومحمد منجى،وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.

وتعود بعثة المنتخب غدا فى الواحدة ظهرا.

تأهل الإمارات رفقة إيطاليا لربع النهائي

وتأهل المنتخب الإماراتي لكرة القدم الشاطئية، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية "الإمارات 2024"، بفوزه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية (3-2)، في مباراتهما على الملعب الرملي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة المقامة في دبي حتى 25 فبراير.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 6 نقاط، واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب إيطاليا، وتأهل المنتخبان معا إلى الدور ربع النهائي.

بينما ودع منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، المونديال رسميا باحتلالهما المركزين الثالث والرابع بالترتيب دون نقاط.

وأحرز أهداف الإمارات، علي محمد، عبد الله عباس وراشد عيد، وهدفي أمريكا اليساندرو كانال وكريستوفر توث.

تاهيتي تتأهل لربع نهائي مونديال الشاطئية

كما تأهل منتخب تاهيتي إلى الدور ربع النهائي، بعدما حول تأخره أمام منتخب إسبانيا بثلاثية نظيفة، إلى فوز بنتيجة (5-3). وسجل أهداف تاهيتي، تينيروراري هدفين، وكل من تاياري وتيبا ولاباستي هدف واحد، واختير هيمانو تاياري لاعب تاهيتي، رجل المباراة.

وأحرز أهداف إسبانيا أرياس، باتيس، ودونا حارس إسبانيا، ليصبح أول حارس مرمى يهز الشباك في هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

وتتواصل مباريات البطولة مساء غدا الأحد، بأربع مواجهات تلتقي فيها اليابان مع بيلاروسيا، والسنغال مع كولومبيا، ضمن المجموعة الثالثة، والمكسيك مع عمان، والبرازيل مع البرتغال، ضمن المجموعة الرابع.