تحصيل حاصل.. موعد مباراة منتخب مصر وأمريكا بكأس العالم للكرة الشاطئية

منتخب الشاطئية ، يلتقي منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، اليوم الإثنين، نظيره الأمريكي في اللقاء الذي يجمعها ضمن مواجهات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية المقامة حاليا في مدينة دبي الإماراتية، وتختتم يوم ٢٥ فبراير الجاري.

موعد مباراة مصر وأمريكا

تنطلق مباراة منتخب الشاطئية المصري أمام نظيره الأمريكي في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

منتخب مصر يودع المونديال

وودع منتخب مصر رسميا، بطولة العالم للكرة الشاطئية بالإمارات، بعد خسارة مباراته الثانية في دور المجموعات أمام منتخب إيطاليا 6-2، وكان قد خسر مباراته الأولى أمام الإمارات بهدفين مقابل هدف، ليصبح رصيده خاليا من النقاط قبل المواجهة الأخيرة أمام أمريكا اليوم الإثنين.

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وستكون نتيجة مباراة منتخب الشاطئية أمام نظيره الأمريكي اليوم الإثنين مجرد تحصيل حاصل، ولن تغير موقفه بعد أن ودع البطولة رسميا.

تأهل الإمارات رفقة إيطاليا لربع النهائي

وتأهل المنتخب الإماراتي لكرة القدم الشاطئية، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية "الإمارات 2024"، بفوزه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية (3-2)، في مباراتهما على الملعب الرملي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة المقامة في دبي حتى 25 فبراير.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 6 نقاط، واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب إيطاليا، وتأهل المنتخبان معا إلى الدور ربع النهائي.

بينما ودع منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، المونديال رسميا باحتلالهما المركزين الثالث والرابع بالترتيب دون نقاط.

وأحرز أهداف الإمارات، علي محمد، عبد الله عباس وراشد عيد، وهدفي أمريكا اليساندرو كانال وكريستوفر توث.

منتخب الشاطئية يودع كاس العالم من الدور الأول، فيتو

تاهيتي تتأهل لربع نهائي مونديال الشاطئية

كما تأهل منتخب تاهيتي إلى الدور ربع النهائي، بعدما حول تأخره أمام منتخب إسبانيا بثلاثية نظيفة، إلى فوز بنتيجة (5-3). وسجل أهداف تاهيتي، تينيروراري هدفين، وكل من تاياري وتيبا ولاباستي هدف واحد، واختير هيمانو تاياري لاعب تاهيتي، رجل المباراة.

وأحرز أهداف إسبانيا أرياس، باتيس، ودونا حارس إسبانيا، ليصبح أول حارس مرمى يهز الشباك في هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية.

وتتواصل مباريات البطولة مساء غدا الأحد، بأربع مواجهات تلتقي فيها اليابان مع بيلاروسيا، والسنغال مع كولومبيا، ضمن المجموعة الثالثة، والمكسيك مع عمان، والبرازيل مع البرتغال، ضمن المجموعة الرابع.

منتخب مصر يخسر أمام إيطاليا

منتخب الشاطئية، تلقى منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، هزيمته الثانية، اليوم السبت، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية المقامة حاليا في مدينة دبي الإماراتية، أمام نظيره منتخب إيطاليا بستة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة مصر وأمريكا بمونديال الشاطئية

وتقام مباراة منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام نظيره الأمريكي يوم الإثنين المقبل، وتنطلق أحداثها في تمام الواحدة والنصف ظهرا، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

مجموعة مصر في مونديال الشاطئية

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإمارات وأمريكا وإيطاليا.

منتخب مصر يشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه

تعد مشاركة منتخب مصر في مونديال الشاطئية هي الأولى للفراعنة في تاريخ البطولة، فلم يسبق له التأهل من قبل لبطولة كأس العالم، قبل أن ينجح مصطفى لطفي في قيادة منتخبنا لأول مرة للمشاركة في المونديال.