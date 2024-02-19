مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمرج
لقى شخصين مصرعهما وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية على الطريق فى منطقة المرج اليوم الإثنين وانتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان الحادث.
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمرج
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق فى نطاق دائرة قسم المرج.
وعلى الفور انتقل رجال الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.
وكشف الفحص الأولى؛ اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بدراجة بخارية ونتج عنه وفاة شخصان وإصابة 2 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ووضع الجثامين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وجاري إخطار النيابة العامة.
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