الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمرج

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 2 آخرين في  حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية على الطريق فى منطقة المرج اليوم الإثنين وانتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان الحادث. 

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمرج 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق فى  نطاق دائرة قسم المرج. 

بعد حادث انهيار مدرج السيرك بالطلاب.. وكيل تعليم الوادي الجديد يطمئن أولياء الأمور

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارتي نقل في الوادي الجديد

وعلى الفور انتقل رجال الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث. 

وكشف الفحص الأولى؛ اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بدراجة بخارية ونتج عنه وفاة شخصان وإصابة 2 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ووضع الجثامين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وجاري إخطار النيابة العامة. 

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تصادم سيارة حادث تصادم سيارة حادث مروري غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

مقتل عامل تدخل لفض مشاجرة في منشأة ناصر

حريق يلتهم مخزن أسفل عقار سكني بالموسكي (صور)

حملة أمنية تضبط 38 سلاح ناري وتنفذ 57 ألف حكم قضائي في المحافظات

سقوط 3 عاطلين بتهمة ارتكاب 10 وقائع سرقات هواتف بالجيزة

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 15860 مخالفة مرورية

بـ 3.4 مليون جنيه.. ضبط 480 طربة حشيش بحوزة عاطل في أسيوط

ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات الأجنبية وتزوير المستندات بالطالبية

ضبط 3 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة بالقاهرة

الأكثر قراءة

كشف غموض حادث مقتل مسئول عسكري في وزارة الدفاع اليمنية

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين بقتل شخص يمني بالجيزة في أقل من 24 ساعة

مصدر: إحالة ميدو للجنة الانضباط غير قانوني

ظهر معصوب العينين ومقيد اليد، حقيقة اعتقال يحيى السنوار من قبل جيش الاحتلال

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

ثنائي الاتحاد وبيراميدز يدخل حسابات منتخب مصر بمعسكر مارس

أبرز الملاحظات على أداء شيرين عبد الوهاب في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

تدافع وتحطيم زجاج باب المبنى الإداري خلال زيارة مجلس الأهلي للزمالك (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

إجراء تجارب على الثيران لكشف أسرار الخصوبة عند الرجال

دراسة تكشف كيف يؤثر تقلص حجم القمر على البشر

أسترالية تنام بجوار جثة شقيقتها 5 سنوات (صور)

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة الحكومة عليها.. ملامح تعديل قانون المالية العامة للدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن حال رسول الله مع ربه (فيديو)

أدعية للزواج وتيسير الأمور في ليلة النصف من شعبان

ما حد البلوغ والسن التي يجب فيها الصوم؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية