إسرائيل تشن حربا على رئيس البرازيل وأزمة الإبادة تتصاعد، والنشطاء يتصدون للاحتلال

رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، شن الاحتلال الإسرائيلي حربه الضارية على رئيس دولة البرازيل، لولا دا سيلفا، الذي أغضب الاحتلال بوصفه إبادة غزّة بمحرقة النازيين اليهود، ما أدى لانفجار قادة الاحتلال الإسرائيلي غضبًا من كلام الرئيس البرازيلي، وذلك على هامش القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا ضارية على رئيس البرازيل

حديث رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، عن محرقة النازيين اليهود ضد الفلسطينيين في غزة، دفع سلطات الاحتلال بشن حرب على الرئيس البرازيلي، حيث غرد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على منصة "إكس" واصفًا كلام دي سيلفا بأنه "مخزي وخطير"، في حين استدعى وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، سفير البرازيل لـ"توبيخه"، حسبما زعم.

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رئيس البرازيل يدعم فلسطين، فيتو

كما واصل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حربه ضد رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، وأعلن أن دا سيلفا يعد "شخصا غير مرغوب فيه" لدى الاحتلال بعد تصريحاته، التي قال فيها أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة هو إبادة جماعية، مشبها نظامها بنظام هتلر، وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا "لن يكون مرحبًا به في إسرائيل، حتى يتراجع عن تعليقاته التي قارن فيها الحرب ضد مقاتلي حماس في غزة بالإبادة الجماعية النازية خلال الحرب العالمية الثانية".

الاحتلال يتهم لولا دا سيلفا بالتقليل من المحرقة

الغريب أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتهمت لولا دا سيلفا بالتقليل من شأن ما يسمى "الهولوكوست"، زاعمين إهانة دا سيلفا لليهود في تصريحاته خلال القمة الـ37 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. كما استدعى كاتس السفير البرازيلي إلى نصب "ياد فاشيم" التذكاري للهولوكوست في القدس، اليوم الاثنين، لتوبيخه بشأن تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا:

ما تتعرض له غزة ليس حربًا، بل إبادة جماعية لم تحدث في التاريخ، إلا عندما قرر هتلر قتل اليهود pic.twitter.com/7eIBko9qMo — ترجمات (@trjmatcom) February 19, 2024

وتصدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للحرب الضارية، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، مؤكدين مساندتهم ودعمهم للرئيس البرازيلي، في حديثه عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أن رئيس البرازيل أعلن نية بلاده تمويل "الأونروا" بعد توقف دول كثيرة عن دعمها. بعد قطع الدول الغنية المساعدات الإنسانية عن الأونروا.

النشطاء يتصدون للاحتلال في حربه ضد إسرائيل

وقال أدهم أبو سليمة: "تتعمد "اسرائيل" إهانة دولة البرازيل الشقيقة بسبب مواقفها الشجاعة تجاه القضية الفلسطينية.. تفعل ذلك في محاولة لردع أي جهة تحاول كشف حقيقة هذا الكيان الغاصب.. وزارة خارجية العدو تدعو الصحفيين إلى تغطية توبيخ السفير البرازيلي على الهواء في متحف "ياد فاشيم"، في أمر غير مسبوق."

لولا دي سيلفا، فيتو

ورد أبو عبد الرحمن قائلًا: "الرئيس البرازيلي قال "الذي يحدث في قطاع غزة ومع الشعب الفلسطيني لم يحدث سابقا على مر التاريخ، ربما فقط عندما قرر هتلر قتل اليهود"

وقال عادل شاهين: "ما تفعله إسرائيل في غزة يشبه ما فعله هتلر باليهود". هكذا قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا"

أما معتز أسعد فقال: "الكيان الصهيوني يريد الرئيس البرازيلي على مزاجهم.. العالم بشكل تدريجي هيبدأ ينبذهم ويكره التعامل معاهم.. كيان محتل استيطاني بلا أخلاق أو ميثاق"

وعلق أكرم توفيق قائلًا: "الرئيس البرازيلي قال الحق والعدل والسلام وكل شيء واضح أمام العالم بالصوت والصوره ولستم فى جزيرة، البرازيل والكثير من الدول مع الحق والسلام هم أهل ثقة والعلاقات الطيبة وأمان ولهم الشكر والاحترام على موقفهم الغير عنصري مع فلسطين وكسب ود جميع دول العالم وبالأخص ود مسلمين الشرق الاوسط."

كلام رئيس البرازيل يربك حسابات الاحتلال الإسرائيلي

أما بسمة حسني فقالت: "كلام الرئيس البرازيلي صحيح وهل كذب؟؟ بل قال الحقيقة، دائما كنتم تتخبئون حتى غطاء أن هتلر أبادكم وعلى أنكم مساكين تعرضتم إلى الظلم. لكن في حقيقة تستحقون هذا، وماذا عن غزة التي تعاني من الإبادة الجماعية؟ ستبقى في ذاكرتنا.. الحرية لفلسطين وعاصمتها القدس"

وزير خارجية إسرائيل، فيتو

ورد بن أمور ليد قائلًا: "لمجرد انتقادهم واتهامهم بارتكاب إبادة في حق المدنيين بغزة، الاحتلال أعلن الحرب على الرئيس البرازيلي وسحبوا سفيرهم...".

أما فاتن فقالت: "تصريحات الرئيس البرازيلي حول جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة تثير غضبًا واسعًا في دولة الاحتلال ووزير الخارجية الإسرائيلي يصفه بأنه "شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل". فلسطين قضيتنا"

ورد نبيل محمد فقال: "نحتاج لتصريح صريح وتسمية الأشياء بمسمياتها ولا نحسب حساب أحد ولا مجاملة لأحد كتصريح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وتشبيهه للمذابح الصهيونية بالنازية وهتلر، ما أدى لردة فعل في الكيان غاضبة لانها تعريهم"

رئيس البرازيل يهاجم الاحتلال الإسرائيلي بسبب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، فيتو

وقال أحمد سليمان العمري: "الرئيس البرازيلي قال: "ما يحدث في غزّة لم يحصل في التاريخ قط إلا في حالة واحدة عندما قرر هتلر قتل اليهود" اليوم يغضّ العالم كُلّه الطرف، فقط لأنّ الجاني اسرائيلي والضحية فلسطيني. لقد رأينا عندما كان ضحية الحرب الروسية إنسان أُوكراني كيف انقلب العالم رأسا على عقب".

وعلق سلطان بن خميس قائلًا: "هاهو رئيس البرازيل يوجه حروفه مباشرة إلى الاحتلال… ومازالت غزة تنادي بعلو صوتها قائلة: "هل من بقيّة لعمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي بين هذه الدول العربية والإسلامية".

وقال عبد الرؤوف سويسي: "رئيس البرازيل غير مرغوب فيه من الاحتلال الإسرائيلي.. كلمة حق نطق بها وهو رافع رأسه ويعلم جيدًا تبعاتها...".