بعد تشبيهها بـ"هتلر".. أول رد فعل من إسرائيل تجاه الرئيس البرازيلي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يعد شخصا غير مرغوب فيه في إسرائيل.

إسرائيل تعلن الرئيس البرازيلي شخص غير مرغوب فيه

جاء ذلك بعد تصريحات سيلفا أمس الأحد بأن ما تقوم به إسرائيل في غزة هو إبادة جماعية، مشبه نظامها بـ"هتلر".

وفي وقت سابق من اليوم قالت إسرائيل، إنها استدعت السفير البرازيلي لديها بسبب تصريحات وصفتها بأنها "مخزية وخطيرة" للرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

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ووصف لولا، الذي كان يتحدث في وقت سابق أمام قمة الاتحاد الأفريقي، الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية".

وقال: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني ليس له مثيل في التاريخ. في الواقع حدث ذلك عندما قرر هتلر قتل اليهود".

احترام القانون الدولي

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر موقع "إكس"، إن لولا "يستخف" بالمحرقة و"يحاول الإضرار بالشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معتبرًا أن "مقارنة إسرائيل بالمحرقة النازية وهتلر تعد تجاوزًا للخط الأحمر".

وأضاف أن "إسرائيل تقاتل من أجل الدفاع عنها وتأمين مستقبلها حتى النصر الكامل وهي تفعل ذلك مع احترام القانون الدولي".

كما أدان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت هذه التصريحات في منشور على موقع إكس.