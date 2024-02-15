رئيس البرازيل يختتم زيارته لمصر متوجها إلى إثيوبيا

اختتم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا زيارته لمصر حيث يتوجه مساء اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة اكضيف في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي يومي 16 و17 فبراير.

كما من المزمع عقد اجتماعات ثنائية ويشارك إلى جانب الرئيس البرازيلي في هذه القمة كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز ورئيس فلسطين محمود عباس

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، بقصر الاتحادية التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

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واستقبل الرئيس السيسي نظيره البرازيلي في قصر الاتحادية، في مستهل زيارته إلى القاهرة، التاي تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.