تقارير تكشف آخر تطورات إصابة محمد صلاح

محمد صلاح، كشفت تقارير صحفية إنجليزية، آخر تطورات إصابة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليفربول إيكو، فإن إصابة محمد صلاح الأخيرة عبارة عن إجهاد عضلي وسوف يخضع لعلاج روتيني مُتّبع بنادي ليفربول الذي يقوم بإعادة الكشف على اللاعبين العائدين من الإصابة مؤخرًا وذلك نظرا لعودة صلاح مؤخرا من الإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

Advertisements

ويمتلك هجوم ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح رقم مميز خلال الموسم الحالي في جميع البطولات.

ويعتبر ليفربول هو الفريق الوحيد في البريميرليج هذا الموسم، الذي يضم 4 لاعبين مختلفين، لديهم 10 أهداف أو أكثر في مختلف البطولات.

ومنذ بداية الموسم الجاري، سجل النجم المصري محمد صلاح 20 هدفا، أكثر من أي لاعب آخر في صفوف الريدز.

ويأتي في المرتبة الثانية كل من الأوروجواياني داروين نونيز والبرتغالي ديوجو جوتا، برصيد 14 هدفا، يليهما الهولندي كودي جاكبو، بإحرازه 10 أهداف.

واصل هالاند مهاجم مانشستر سيتي تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رغم غيابه عن التهديف في مباراة السيتي أمام تشيلسي في قمة الجولة الـ25.

وقلص محمد صلاح العائد للمشاركة مع ليفربول بعد إصابته بأمم أفريقيا، الفارق مع هالاند إلى هدف واحد في صراع هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفه رقم 15 مع ليفربول في الدوري الانجليزي هذا الموسم ليتواجد في المرتبة الثانية خلف هالاند في قائمة هدافي البريميرليج حتى الآن.

ودخل دومينيك سولانكي لاعب بورنموث، 14 هدفا وأولي واتكينز، أستون فيلا، 13 هدفا في صراع المنافسة بقوة علي لقب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما نجح الثنائي في إحراز أهداف خلال الجولة الـ25 الجارية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 - إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 16 هدفا



2 - محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفا.



3 - دومينيك سولانكي، بورنموث، 14 هدفا.



4 - أولي واتكينز، أستون فيلا، 13 هدفا.

5 - سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفا.



5 - جارود بوين، وست هام، 11 هدفا.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر في لقاء ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح الأكثر مساهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بواقع 24 مساهمة.

وسجل محمد صلاح 15 هدفا وصنع 9 أهداف في 21 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي ليصبح الأكثر مساهمة في الأهداف بالبطولة حتى الآن.

رقم مميز لمحمد صلاح في تاريخ الدوري الإنجليزي

نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في تحقيق إنجاز جديد في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفا وصنع آخر في فوز فريقه على برينتفورد.

وفاز ليفربول على برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين على ملعب جريفين بارك، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح قائد منتخب مصر في تسجيل هدف وصناعة آخر في 30 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط واين روني (36)، تييري هنري (32) وآلان شيرر (31) فعلوا ذلك مرات أكثر في تاريخ المسابقة.

ويتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليج.

وحقق ليفربول فوزا كبيرا علي برينتفورد 4-1 أمس السبت في افتتاح الجولة الـ25 من الدوري الانجليزي، وتستكمل الجولة اليوم الأحد بمواجهتي شيفيلد يونايتد ضد برايتون، ولوتون تاون ضد مانشستر يونايتد.