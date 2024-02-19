أجزاء جديدة لـ 3 مسلسلات عرضت في رمضان 2023

ارتبط الكثير من محبي الدراما بمسلسلاتهم التي عرضت في رمضان 2023 وهم الآن يعيشون حالة من الترقب للأجزاء الجديدة من مسلسلاتهم المفضلة.

وتضم قائمة المسلسلات التي ستعرض على الشاشات في رمضان 2024 أجزاء جديدة من مسلسلات تم عرضها في رمضان 2023.

مسلسل كامل العدد بلس واحد

تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف وفي الجزء الثاني لمسلسل كامل العدد يظهر طفلهما الجديد عمر لتتصاعد معه الأحداث والحكايات.

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وشارك في بطولة العمل كل من: شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ألفت إمام، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وهو من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وسيتم معالجة عدم ظهور مصطفى درويش، بعد وفاته منذ أشهر، من خلال ظهور والدته التي ستؤدي دورها الفنانة ميمي جمال، والتي تم التعاقد معها للظهور في الجزء الثاني.

المداح أسطورة العودة

تتحدث قصة المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل المداح

وكانت سلسلة مسلسل “المداح” قد ظهرت للنور في رمضان 2021 بمسلسل “المداح”، وبعد تحقيقه لنجاح كبير وعدم قدرة حمادة هلال عن الخروج من تلك الشخصية، قرر تقديم الجزء الثاني من المداح بعدما حاول تقديم عمل جديد ولكنه لم يرى نفسه في شخصية أخرى في ذلك الوقت.

وظهر الجزء الثاني من المداح في رمضان 2022 وحمل اسم “المداح: أسطورة الوادي”، وحقق الجزء الثاني نجاح أكبر، ليقرر صناع العمل تقديم الجزء الثالث في العام التالي، وبالفعل ظهر الجزء الثالث “المداح: أسطور العشق” في رمضان 2023.

الكبير أوي الموسم الثامن

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب، مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

وكان قد عُرض العام الماضي الجزء السابع من مسلسل "الكبير"، ودارت أحداثه بعد عام من زواج الكبير أوي ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بينهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.