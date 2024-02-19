الإثنين 19 فبراير 2024
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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات الأجنبية بالجيزة

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات الأجنبية بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع تزوير أخرى مماثلة من عدمه.

 

القبض علي المتهمين في الجيزة 

 

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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حبس تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية

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تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم مبلغ من العملات الأجنبية "مُقلدة" - عدد من الأوراق المزورة والمعدة للتزوير - عدد 2 طباعة ألوان - ماكينة تغليف أوراق - ماكينة تغليف كارنيهات - جهاز لاب توب "يحوى العديد من صور أختام ونماذج لمستندات خاصة بعدد من الجهات الحكومية.

 

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