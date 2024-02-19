الإثنين 19 فبراير 2024
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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

 وتم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

وأشار إسلام علي سلامة المحامي، إلى أنه توجد عقوبات بالحبس مع الشغل وهى كالتالي:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

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- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. 

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

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