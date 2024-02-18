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أخبار مصر

"النقل" تكشف نسب تنفيذ ميناء الصيادين بسفاجا (فيديو)

ميناء سفاجا،فيتو
ميناء سفاجا،فيتو

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تصويرا جويا لأعمال تنفيذ ميناء الصيادين بسفاجا في إطار الخطة الشاملة للوزارة لتطوير كافة الموانئ البحرية ورفع مستوى الخدمة بها. 

أعمال إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا

تسعى وزارة النقل إلى الانتهاء من أعمال إنشاء ميناء جديد للصيد على مساحة 72 ألف متر، ضمن أعمال تطوير وتوسعة ميناء سفاجا البحرى ويوفر المشروع منظومة متكاملة لبيع الأسماك، وإيجاد أسواق للبيع المنظم دون احتكار وتوفير مقومات النشاط التجاري الإحترافي والمنظم في هذا المجال، فضلًا عن توفير صناعات صغيرة قائمة على نشاط الصيد مثل الشباك والثلج وصيانة السفن من خلال ورش متوافرة داخل المشروع للقيام بذلك بشكل احترافي ومقنن ومراقب حكوميًا ويخضع لمقاييس الجودة والإتقان.

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أهمية ميناء الصيادين بسفاجا

يحقق ميناء الصيادين بسفاجا مجموعة من الأهداف التي تخدم صناعة الثروة السمكية في مصر حيث يحقق المشروع مجموعة من الأهداف أهمها:

 - يمثل ميناء الصيد نقطة انطلاق الصيادين للقيام بمهامهم.

- توفير الصناعات المطلوبة لتسهيل عملية الصيد وتوفير الأدوات المطلوب للصيد.

- تحقيق عملية تبادل تجاري بشراء الأسماك وطرحها بالسوق المحلية.

- السيطرة الكاملة على عمليات الصيد من خلال تقنين أوضاع الصيادين.

- توفير الصناعات اللازمة لتسهيل تصدير الأسماك إلى الخارج.

- الحفاظ على الأسماك داخل ثلاجات تمهيدًا لطرحها بالأسواق.  

- توفير وسائل نقل حديثة تسهم في نقل الأسماك بسرعة أكبر.

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تفاصيل تطوير ميناء سفاجا البحري.. خطوط ملاحية جديدة.. جذب المزيد من تجارة الترانزيت.. والتعاون مع مستثمرين في الإدارة والتشغيل

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النقل تكشف معدلات تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا (فيديو)

مشروع ميناء سفاجا الكبير

تعد عملية تطوير ميناء سفاجا من أهم الأهداف التي تسعى إليها الحكومة المصرية حيث تقوم وزارة النقل بإنشاء مناطق لوجستية غرب ميناء بورسعيد (4 مناطق لوجستية) والتي ترتكز على الميناء والسكك الحديدية وذلك للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء، والعمل على إنشاء مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف والقيام بالصناعات الصغيرة، وذلك كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية.

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