"النقل" تنشر تقريرا مصورا لأعمال تشطيب محطة العاصمة الإدارية المركزية

نشرت وزارة النقل تقريرا مصورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لأعمال تنفيذ التشطيبات النهائية للمحطة المركزية بالعاصمة الإدارية ضمن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح).

محطة العاصمة الإدارية، فيتو

محطة العاصمة الإدارية أكبر محطات الشرق الأوسط

تعد محطة العاصمة الإدارية من أكبر المحطات في الشرق الأوسط من حيث المساحة تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية ومن المفترض أن تخدم بصفة العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وجميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.

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محطة العاصمة الإدارية، فيتو

أهمية محطة العاصمة الإدارية

تعتبر محطة العاصمة الإدارية محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وأرضي وميزانين ودور أول وسيتم الربط بينها عن طريق 3 كباري للمشاة وتضم المحطة مولا تجاريا على مساحة 70 ألف متر مربع.

محطة العاصمة الإدارية،فيتو

مراحل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

ينفذ مشروع القطار الكهربائي السريع على ثلاث مراحل،الخط الأول يسمى بالخط الأخضر، الذي يبدأ من العين السخنة وحتى مطروح بطول 675 كيلو، ويعد هذا الخط محورا لوجستيًا نظرا لدوره في ربط موانئ السخنة بموانئ الإسكندرية، بالإضافة إلى دعمه للدور الاستراتيجي لقناة السويس والمناطق التي يمر بها هذا الخط على سبيل المثال برج العرب و6 أكتوبر والسادات، مما يسهم في تحويل هذه المناطق إلى مناطق لوجستية.

محطة العاصمة الإدارية، فيتو

الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

الخط الأول من مشروع القطار السريع يسمى بالخط الأخضر، يبدأ من العين السخنة وحتى مطروح بطول 675 كيلو، ويعد هذا الخط محورا لوجستيًا نظرا لدوره في ربط موانئ السخنة بموانئ الإسكندرية، بالإضافة إلى دعمه للدور الاستراتيجي لقناة السويس والمناطق التي سيمر بها هذا الخط على سبيل المثال برج العرب و6 أكتوبر والسادات، مما يسهم في تحويل هذه المناطق إلى مناطق لوجستية.

محطة العاصمة الإدارية، فيتو