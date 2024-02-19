غدا.. بدء محاضرات الدعم المدرسية للثانوية العامة بالسويس 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ السويس، عن بدء أولى محاضرات الدعم المدرسية للصف الثالث الثانوي، غدا الثلاثاء، بمدرسة السويس الثانوية العسكرية تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

محاضرات الدعم المدرسية للثانوية العامة بالسويس

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالسويس، إلى أن أولى المحاضرات ستكون في مادة الكيمياء مع المدرس احمد السحراوي بمدرسة السويس الثانوية الموجودة بشارع الجلاء بحي السويس في الساعة العاشرة صباحا.

وقال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أن المديرية ستنظم سلسلة من المحاضرات الدعم المدرسية لطلاب الصف الثالث الثانوي فى جميع المواد المدرسية من خلال نخبة من أفضل المعلمين لتلك المحاضرات، مشيرا إلى أن فترة المحاضرة ستكون من ساعة ونصف إلى ساعتين، وترتيب المحاضرات سيكون طبقا للجدول المعلن بصورة مجانية.

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