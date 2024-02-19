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محافظات

نشاط رياضي وندوات توعية حول تنظيم الاسرة بالقليوبية

نشاط رياضي وندوات
نشاط رياضي وندوات توعية حول تنظيم الاسرة بالقليوبية، فيتو

نظم نادي السكان بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية (إدارة الشباب) أنشطة رياضية وندوات توعية حول تنظيم الأسرة وصحة المراهقين ضمن خطة أندية السكان بمراكز شباب كوم أشفين ومدينة الخانكة وباسوس  والتي  يناقش خلالها قضية صحة المراهقين والعنف القائم على النوع  وتأثيرها على المجتمع، وتنظيم الأسرة وأهمية نشر الوعي بها، وما يصاحب  ذلك من تأثيرات على بناء الفرد وتقدم وازدهار الأمم.  

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يستهدف البرنامج  30 مستفيدا من كل نشاط خلال الخطة التي تبدأ من يناير وحتى نهاية فبراير 2024  بأندية السكان على مستوى المحافظة  برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  .

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تستهدف مشروعات أندية السكان تثقيف الشباب بالقضايا السكانية والتي تضم مرحلة المراهقة والصحة الانجابية وقضايا الزيادة السكانية  وغيرها من القضايا التي تسعى من خلالها وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي بين النشء والشباب وتنمية قدراتهم وخبراتهم الحياتية.

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا بالنشء والشباب برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليس فقط فيما يخص الأنشطة الرياضية بل وتسعى لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والدينية وتعظيم الاستفادة منها.

 

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