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رياضة

الكاف يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي لكأس الأمم الأفريقية «المغرب 2025»

أمم إفريقيا، فيتو
أمم إفريقيا، فيتو

كاف،أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف موعد إجراء قرعة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة للنسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب عام 2025.

وأشار "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين إلى إقامة القرعة ظهر غد الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة. 

وأوضح أن الدور التمهيدي سيقام بمشاركة أقل 8 منتخبات ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهي الصومال وجيبوتي وسان تاومي وتشاد وموريشيوس وجنوب السودان وليبيريا وإسواتيني. 

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وتقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب خلال فترة التوقف الدولي من 18 إلى 26 مارس المقبل، ويتأهل منها 4 منتخبات لتنضم إلى 44 منتخبا لاستكمال عقد مرحلة المجموعات من التصفيات.

موعد بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

وكشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن موعد منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا نسخة 2025، والتي ستقام في ضيافة المغرب والتي تقام في الصيف عام 2025.

وقال الاتحاد المغربي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (X) تويتر سابقا: أكد فوزي لقجع على ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهود لإعطاء المنتخب وكرة القدم المكانة التي تستحقها، من أجل إسعاد الجماهير المغربية في المنافسات القادمة في مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026، والاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستستضيفها بلادنا في “صيف” السنة المقبلة، تجسيدا للرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله لكرة القدم الوطنية.

تجديد الثقة في الركراكي

كما أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم، بقاء وليد الركراكي في منصب المدير الفني لمنتخب المغرب رغم الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

يذكر أن منتخب المغرب قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وودع المنتخب المغربي، منافسات الكان، من ثمن النهائي، بعد خسارته بهدفين دون رد أمام جنوب أفريقيا.

بيان الاتحاد المغربي

وقال الاتحاد المغربي "عقد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المحلي عدة اجتماعات لتقييم مشاركة المنتخب في كأس أفريقيا مع الركراكي الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج".

وأضاف بيان اتحاد الكرة "كما تم الوقوف على أسباب الخلل في البطولة، خاصة في المباراة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا".

وشدد "لقجع أكد ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهد لاحتلال المكانة التي يستحقها المنتخب من أجل إسعاد الجماهير في المنافسات القادمة، وفي مقدمتها تصفيات مونديال 2026، والتحضير بقوة لأمم أفريقيا 2025".

وأوضح البيان "الاتحاد المغربي يجدد الثقة في الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة، ويمنحه كل الدعم من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها الكرة المغربية بصفة عامة، والمنتخب الوطني بصفة خاصة".

وأتم "كما يشكر اتحاد الكرة، الجماهير المغربية الوفية داخل وخارج الوطن، على التضحية المبذولة، خاصة الجماهير التي تحملت عناء السفر إلى كوت ديفوار. 

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