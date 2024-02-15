حكم نهائي أمم إفريقيا يتحدث عن محمد صلاح وسيباستيان هالر، ماذا قال؟

تحدث الموريتاني دحان بيده حكم مباراة نهائي أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار عن حقيقة تأثر الحكام بوجود نجوم في أرض الملعب.



وقال دحان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هناك فارق بين إدارة مباراة بين دور المجموعات والأدوار الإقصائية".



وتابع: "كل مباراة له حيثيات خاصة بها، في دور المجموعات تكون الفرق حذرة والحكم أيضًا، ولكن في المباريات الإقصائية لو تأخر فريق يكون هناك اندفاع من اللاعبين من أجل تعويض النتيجة".

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وأضاف "التأثر بوجود نجوم في أرض الملعب مثل محمد صلاح وسيباستيان هالر، هداف نادي بروسيا دورتموند ومنتخب كوت ديفوار وغيرهم؟ نحن نقود مباراة بها 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا".



وواصل دحان "جميع اللاعبين في أرض الملعب سواسية أمام الحكام ووجود أي نجم لا يمثل أي ضغط على أطقم التحكيم".

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، امس الأربعاء، عن التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي فاز بلقبها المنتخب المستضيف كوت ديفوار على نيجيريا في النهائي 2-1.

التشكيل المثالي لكأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: أولا أينا، جيسلان كونان، تروست إيكونج، شانسيل مبيمبا.

خط الوسط: فرانك كيسي، تيبوهو موكوينا، جان ميشيل سيري.

خط الهجوم: يوان ويسا، أديمولا لوكمان، إيميليو نسوي.

ويدير التشكيل المثالي إيميرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الذي تسلم المهمة بدءًا من دور الـ 16.

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جوائز لاعبي منتخب كوت ديفوار

حصل لاعبو كوت ديفوار ومدربهم إيميرس فاييه على مكافآت مادية قدرها 82 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى فيلات سكنية خلال مراسم احتفالية في القصر الجمهوري بمناسبة تتويجهم بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت على أرضهم.

وحصل كل فرد من أفراد الفريق على 50 مليون فرنك إفريقي (82152 دولارًا) وفيلا بنفس القيمة.

في المقابل، حصل المدرب فاي على 100 مليون فرنك إفريقي لقيامه بتغيير لافت بعد أن حل بدلا من الفرنسي جان-لوي جاسيه المقال من منصبه في منتصف البطولة بعد الهزيمة الثقيلة 0-4 في دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية.

وقال الرئيس الحسن واتارا: لقد جلبتم السعادة لجميع العاجيين، برافو، برافو.

كما تم منح جميع اللاعبين الوسام الوطني، وهو أعلى وسام في البلاد.

معجزة فوز كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023

منتخب كوت ديفوار حقق معجزة أشبه بـ «العودة من الموت» بعدما اعتلى منصة التتويج في أمم أفريقيا 2023 بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج المبكر من دور المجموعات، ليتأهل بمعجزة كروية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث بـ3 نقاط، مسجلا هدفين فقط واستقبلت شباكه 5 خلال الدور الأول، إلا أن جميع النتائج لعبت لصالحه وساهمت في تأهله ليعبر للدور الثاني ويكمل المعجزة ويتوج باللقب.

وفي دور الـ 16 نجح منتخب كوت ديفوار في إقصاء السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح، ثم فوز مثير على مالي 2 / 1 في ربع النهائي، قبل الإطاحة بالكونغو في نصف النهائي بهدف نظيف، ليواجه نيجيريا في النهائي ويثأر من هزيمته في المجموعات ويحقق الريمونتادا بعدما كان متأخرًا بهدف لفوز 2 / 1 ويتوج باللقب.