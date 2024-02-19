الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن خطة تطوير قطاع النقل للجان المختصة

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن خطة تطوير قطاع النقل، ومناقشات الأعضاء، ورد ممثلي الحكومة، إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وقالت المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل: نعمل على تهيئة البنية الأساسية لأقصى مدى، لإتاحة دخول القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل.

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وزارة النقل نجحت إلى حد كبير في دخول القطاع الخاص

وأكدت أن وزارة النقل نجحت إلى حد كبير في دخول القطاع الخاص في ملف النقل، مستشهدة بمشروعات نقل البضائع عن طريق السكة الحديد من خلال شركات خاصة، فضلا عن أن هناك شركات عالمية في تشغيل محطات الحاويات.

زيادة معدلات التداول من خلال الموانئ المصرية

ولفتت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إلى أن الموانئ البحرية تم تطويرها، مما أدى لزيادة معدلات التداول من خلال الموانئ المصرية.

وتابعت: العمل على قدم وساق لتهيئة المناح الاستثماري والتشريعي من أجل دخول القطاع الخاص في كافة المشروعات.

كافة مشروعات وزارة النقل في البنية التحتية تتم بأياد مصرية خالصة

وأوضحت أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن كافة مشروعات وزارة النقل في البنية التحتية تتم بأياد مصرية خالصة.

وفيما يتعلق بملف النقل النهري، أكدت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، أن النقل النهري أصبح منظومة متكاملة من خلال عمليات التطوير التي يشهدها.

النقل النهري سيشهد طفرة هائلة بعد دخول القطاع الخاص

وأكدت أن النقل النهري سيشهد طفرة هائلة بعد دخول القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يتم تهيئة البنيئة المعلوماتية، وعمل نافذة واحدة للحصول على التراخيص، تمهيدا لدخول القطاع الخاص.

هناك العديد من الموانئ يوجد بها شركات قطاع خاص

وأشارت المسئولة بوزارة النقل، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن هناك العديد من الموانئ التي يوجد بها شركات قطاع خاص، إلا أن الدولة هي التي تقوم بعملية التهيئة والإشراف والمتابعة.

وقالت المهندسة منى حسن قطب: نعمل على نسق واحد من أجل تمهيد الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل في كافة القطاعات المختلفة.