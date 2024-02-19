لتخفيف القروض.. نواب الشيوخ يتساءلون عن فرص مشاركة القطاع الخاص في النقل

وجه النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، سؤالا للحكومة، قائلا: متى يدخل القطاع الخاص في النقل لتخفيف القروض التي حصل عليها القطاع؟.

خطة تطوير قطاع النقل في مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير قطاع النقل في مصر.

وأشار النائب إلى أنه مع هذه الاستثمارات القوية في قطاع النقل ومردودها واضح، لابد من وجود خطة لضمان استدامة الخدمة.

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بعض المواطنين لا يتحملون تكلفة تطوير قطاع النقل

وحذر عضو مجلس الشيوخ، من أن عدم إجراء الصيانة لمشروعات النقل، سيؤثر سلبا على الاستثمارات وما تم صرفه، مؤكدا أن هناك بعض المواطنين لا يتحملون تكلفة هذا التطوير، وخصوصا فيما يتعلق بتذاكر القطارات.

موقف خط سكة السكة الحديد بين البحر الأحمر والأقصر

وتساءل النائب عن موقف خط سكة السكة الحديد بين البحر الأحمر والأقصر، قائلا: هو حلم ليس للمواطن المصري فقط، ولكنه يمثل نقلة غير طبيعية في قطاع السياحة.

وتوقع عضو مجلس الشيوخ، أن يكون لهذا الخط مردود إيجابي كبير على السياحة، لاسيما وأنه سيربط بين السياحة الأثرية في الأقصر، والسياحة الشاطئية في البحر الأحمر.

النقل القطاع الوحيد له استراتيجية متكاملة واضحة المعالم محددة الأهداف

من جانبه أكد أحمد شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن قطاع النقل يكاد يكون الوحيد الذي له استراتيجية متكاملة واضحة المعالم محددة الأهداف، تم تنفيذ 95% منها، بقيمة حوالي 2 ترليون جنيه، من 7 آلاف كيلو متر إنشاء طرق جديدة، و10 آلاف تطوير طرق، ورفع كفاءة ألف كوبري ونفق رابط.

وقال النائب: على الرغم من تلك الإنجازات، إلا أنه لا يوجد لها صدى في رفع الناتج المحلي الإجمالي، متابعا: هذا يؤكد أن هناك خلل لعدم وجود صدى أو تنمية اقتصادية أو حتى انخفاض في أسعار السلع، لاسيما بعد تقليل زمن النقل.

من جانبه أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن أحد لا يمكن أن ينكر التطوير في قطاع النقل، قائلا: "خاصة الأجيال اللي كانت تتشعبط في الأتوبيس".

وأشار إلى أن القطاع خلال الخمس سنوات عليه تركيز من الاستثمارات العامة للدولة، موضحًا أن في خطة العام المالي الحالي تم توجيه 28% من قيمة الاستثمارات لقطاع النقل.

خطة الدولة للتقشف والسيطرة على الإنفاق

وتسائل عضو مجلس الشيوخ، عن خطة الدولة للتقشف ومحاولة السيطرة على الإنفاق، مطالبا بالحفاظ على العدالة المكانية والاجتماعية في التخطيط لتطوير قطاع النقل.

وأوضح النائب، أن العدالة المكانية في امتداد التطوير للمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أنه تم تطوير 7000 كم طرق لم يصل للمحافظات المختلفة منها.

وحذر النائب، من أن يكون دخول القطاع الخاص بمثابة عبء على المواطن في رفع أسعار التذاكر على المواطنين لتغطية التكاليف.

وأشار النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى غياب خطة واضحة لإشراك القطاع الخاص في قطاع النقل.

وأكد أنه لا توجد جدية حتى اللحظة لدعم مشاركة القطاع الخاص بآليات حقيقية تسمح بالدخول في مجال النقل، مشددا على ضرورة وجود اتفاقيات تمويلية وخطة واضحة للمشروعات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن النقل النهري لم يلق الاهتمام الكافي رغم أهميته الحيوية للتجارة الداخلية.

وأكد النائب، أنه على الرغم من تطوير شبكة الطرق البرية، إلا أنه لم يصاحبه انخفاض في الحوادث ولا حماية لحياة المواطنين.