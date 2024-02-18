جامعة القناة تفوز بالمركز الأول في بطولة الشهيد الرفاعي للكروس فيت (صور)

رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بوفد 14 جامعة مصرية يمثلهم 86 طالب وطالبة في رحاب جامعة قناة السويس، ضمن منافسات بطولة الكروس فيت للجامعات المصرية والمعاهد العليا " بطولة الشهيد الرفاعي"، في دورتها الـ 51 والتي استضافتها الجامعة اليوم الأحد.



رعاة بطولة الكروس فيت

و نظم للبطولة الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

وأشرف على البطولة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفه سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

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الجامعات المشاركة في البطولة

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعات المشاركة هى: جامعات البريطانية في مصر، الإسكندرية، السلام بمصر، القاهرة، المستقبل بمصر، المنوفية، بنها، حلوان، سوهاج، سيناء، قناة السويس، التعليم العالي، الأوروبية في مصر، بورسعيد.

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

أسماء الفائزين في البطولة

وأشار الدكتور محمد غنيم أن نتائج الفردي بنين جاءت كالتالي: فاز محمد أيمن عبده من وزارة التعليم العالي بالمركز الأول، وبالمركز الثاني يوسف حسن سعيد جامعة قناة السويس، وبالمركز الثالث محمد قنديل سعيد جامعة قناة السويس، وبالمركز الرابع الطالب إسلام شحته مبروك صبح جامعة الإسكندرية، وبالمركز الخامس مصطفى شكري حامد وزارة التعليم العالي، أما المركز السادس فجاء من نصيب وليد محمد أمين الجامعة البريطانية، كما حقق عبد الرحمن أشرف حسن وحسن عادل محمد من جامعة قناة السويس المركز السابع والثامن.

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

نتائج فرق البنين

وفاز فريق جامعة قناة السويس بالمركز الأول، وضم الفريق كل من يوسف حسن سعيد، محمد قنديل سعيد، عبد الرحمن أشرف حسن، أما المركز الثاني فكان من نصيب فريق التعليم العالي ويضم: محمد أيمن عبده أحمد، مصطفى شكري حامد، عبد الرحمن رمضان، والمركز الثالث فازت به جامعة حلوان ويمثلهم: إبراهيم مصطفى فتح الله، وحسام مجدي مصطفى، وأحمد عنتر عباس.

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

كما جاء في المركز الرابع جامعة الإسكندرية، وبالمركز الخامس السلام بمصر، بينما حصل على المركز السادس جامعة سوهاج، تليها في المركز السابع جامعة المنوفية، أخيرا في المركز الثامن المستقبل بمصر.

نتائج منافسات الفردي بنات

وفاز في منافسات الفردي بنات كل من: آلاء أحمد فتحي جامعة قناة السويس بالمركز الأول، ندى ممدوح حسين جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني، نور عاصم عيد الأوروبية بمصر في المركز الثالث، هنا شعبان صالح المستقبل بالمركز الرابع، آمنه عمران عبد اللطيف جامعة الإسكندرية بالمركز الخامس، أسماء نصار محمد جامعة قناة السويس بالمركز السادس، تليها في المركز السابع تسنيم عبد العزيز أحمد وزارة التعليم العالي بالمركز السابع، وأخيرًا آلاء أحمد سعد جامعة الإسكندرية بالمركز الثامن.

نتائج فرق البنات

وفاز فس منافسات فرق البنات كل من جامعة الإسكندرية بالمركز الأول ويضم الفريق ندى ممدوح حسين، آمنه عمران عبد اللطيف،آلاء أحمد سعد، وبالمركز الثاني جاءت جامعة قناة السويس وضم الفريق كل من آلاء أحمد فتحي، أسماء نصار محمد، سلمى خالد جمال، أما المركز الثالث فجاء من نصيب جامعة بنها ويضم فريقها ريهام عيد علي، بسمه تامر محمد، رضوى أيمن عبد النبي، وفاز في بالمركز الرابع جامعة حلوان، وبالمركز الخامس المستقبل بمصر، أما المركز السادس فحصلت عليه جامعة سوهاج، وأخيرًا بالمركز السابع جاءت السلام بمصر.



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