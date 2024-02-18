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محافظات

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارتي نقل في الوادي الجديد

حادث سير بالوادي
حادث سير بالوادي الجديد، ڤيتو

 لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب آخران، في حادث مروري، مساء اليوم الأحد، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

  تلقى اللواء محمد أبو الليل، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 

 تبين تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" مع أخرى ربع نقل بمنطقة الكيلو 5 بطريق "الفرافرة - الواحات البحرية"، مما أسفر عن مصرع كل من عبد العزيز صالح محارب، 52 عاما، محمود معبد عبد القادر، 57 عاما وكلاهما مقيمان بالواحات البحرية فيما أصيب كل من سامح رمضان بدار، 40 عاما، أحمد رمضان أنور 45 عاما، مقيمان الواحات البحرية.  

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انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثث المتوفين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي فيما جاري تقديم الرعاية الطبية للمصابين وتحرر محضر بالحادثة فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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