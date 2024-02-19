محافظ شمال سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بالعريش (فيديو وصور)

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، معرض أهلا رمضان بالعريش، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتوفير السلع اللازمة للمواطنين بهذه المناسبة.

افتتاح معرض أهلا رمضان بالعريش

وأكد المحافظ، أن معرض أهلا رمضان الرئيسي يقام في مدينة العريش، ويتزامن معه معارض أخرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق.

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معرض أهلا رمضان بالعريش

أضاف المحافظ، أن المعرض يقام بمشاركة عدد كبير من العارضين ويقدم السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية لمجابهة التضخم وحصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة في مكان واحد وبتخفيضات كبيرة.

أشار المحافظ إلى تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية في المجمعات والمحلات ومستودعات البوتاجاز وتشكيل لجان للمرور عليها والإشراف على توفير السلع وبيعها للجمهور بالسعر الرسمي.

وأضاف رأفت العبد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن المعرض مستمر حتي نهاية الشهر الكريم بمشاركة عدد من العارضين لتوفير مختلف السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم،لافتا إلي أن الأسعار في المعرض مناسبة لجميع المواطنين.

وأعلن عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء أنه تم التنسيق مع عدد من الشركات وتجار الجملة للمشاركة في المعرض لتوفير مستلزمات شهر رمضان المبارك، والعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين من مستلزمات الشهر الكريم، مع مراعاة المواطنين من محدودي الدخل والأسر الفقيرة والمتوسطة لتوفير احتياجاتهم من خلال المعرض وبأسعار مناسبة.

حضر الافتتاح كلا من اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، والقيادات التنفيذية والشعبية.