تكريم الطلاب والمشرفين المتميزين بورش عمل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

قام الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بتكريم المشرفين والمنظمين لورش العمل التي أقيمت على هامش للسينما الأفريقية بمكتبة مصر العامة، قصر ثقافة الأقصر.

ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وأقيمت على هامش المهرجان ثلاث ورش، ورشة صناعة الحُلي، والتي استهدفت طلاب التعليم الفني، ورشة وائل نور لكتابة قصص البطولة، ورشة شويكار تحت شعار تعالى نرسم أفلام، والتي شارك خلالها ٣٧ مدرسة من إدارات الأقصر المختلفة.

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وأشاد وكيل تعليم الأقصر بمستوى الأداء سواء من الطلاب والمشرفين خلال ورش العمل بالمهرجان، والصورة المشرفة التي أبرزوا بها اسم المحافظة عند الضيوف، معربًا عن أمله في تطبيقات عملية داخل المدارس لما تعلموه خلال هذه الورش.

كما تفقد خالد الفصول الدراسية بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة، وفي الختام تقدمت المدرسة بدرع تذكارية لوكيل تعليم الأقصر تقديرًا لجهوده في رعاية العملية التعليمية بالمحافظة.