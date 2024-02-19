قائد ليفربول يتغزل في صلاح: "من طراز فريد"

فان دايك، تحدث قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، فيرجيل فان دايك، على كم الإصابات التي يعاني منها الريدز منها خلال منافسات الموسم الحالى.

فيرجيل فان دايك قائد ليفربول

وقال الهولندي الدولي في تصريحات نقلتها صحيفة “ليفربول إيكو: “لقد واجهنا القليل من تلك المشاكل هنا من قبل”.

وتابع: “لكن لا يمكن أن تكون هناك أسئلة حول مرونة الفريق في هذه المرحلة، لقد أظهرنا في الموسمين الماضيين أننا نحاول إيجاد حلول دائمًا للتعاقد مع تلك اللحظات الصعبة”.

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وأكد في الموسم الماضي، تعرضت لإصابة عضلية لم أتعرض لها من قبل، لكن يجب ألا تفكر في أي أشياء سلبية لأنك ستقيد نفسك”.

وأضاف: “لقد فقدنا العديد من اللاعبين الكبار بسبب الإصابات، لكنها أيضًا جعلتنا نرى بعض الوجوه الجديدة التي استغلت الفرصة وأثبتت نفسها”.

وعن عودة محمد صلاح بعد غياب، قال ضاحكًا: “كان يجب أن يسجل هدفًا آخر ويصنع هدفًا لي، لكن مو لاعب من الطراز العالمي وفي ناد مثل ليفربول نحتاج للاعبين مثله”.

ونجح محمد صلاح في تحقيق رقم مميز بعد عودته من الإصابة ومساهمته في فوز ليفربول على نظيره برينتفورد ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ويمتلك هجوم ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح رقم مميز خلال الموسم الحالي في جميع البطولات.

ويعتبر ليفربول هو الفريق الوحيد في البريميرليج هذا الموسم، الذي يضم 4 لاعبين مختلفين، لديهم 10 أهداف أو أكثر في مختلف البطولات.

ومنذ بداية الموسم الجاري، سجل النجم المصري محمد صلاح 20 هدفا، أكثر من أي لاعب آخر في صفوف الريدز.

ويأتي في المرتبة الثانية كل من الأوروجواياني داروين نونيز والبرتغالي ديوجو جوتا، برصيد 14 هدفا، يليهما الهولندي كودي جاكبو، بإحرازه 10 أهداف.

واصل هالاند مهاجم مانشستر سيتي تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رغم غيابه عن التهديف في مباراة السيتي أمام تشيلسي في قمة الجولة الـ25.

وقلص محمد صلاح العائد للمشاركة مع ليفربول بعد إصابته بأمم أفريقيا، الفارق مع هالاند إلى هدف واحد في صراع هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفه رقم 15 مع ليفربول في الدوري الانجليزي هذا الموسم ليتواجد في المرتبة الثانية خلف هالاند في قائمة هدافي البريميرليج حتى الآن.

ودخل دومينيك سولانكي لاعب بورنموث، 14 هدفا وأولي واتكينز، أستون فيلا، 13 هدفا في صراع المنافسة بقوة علي لقب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما نجح الثنائي في إحراز أهداف خلال الجولة الـ25 الجارية.