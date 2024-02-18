بقيادة صلاح، ليفربول ينفرد برقم مميز في الموسم الحالي

الدوري الإنجليزي، يمتلك هجوم ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح رقم مميز خلال الموسم الحالي في جميع البطولات.

ويعتبر ليفربول هو الفريق الوحيد في البريميرليج هذا الموسم، الذي يضم 4 لاعبين مختلفين، لديهم 10 أهداف أو أكثر في مختلف البطولات.

ومنذ بداية الموسم الجاري، سجل النجم المصري محمد صلاح 20 هدفا، أكثر من أي لاعب آخر في صفوف الريدز.

ويأتي في المرتبة الثانية كل من الأوروجواياني داروين نونيز والبرتغالي ديوجو جوتا، برصيد 14 هدفا، يليهما الهولندي كودي جاكبو، بإحرازه 10 أهداف.

واصل هالاند مهاجم مانشستر سيتي تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رغم غيابه عن التهديف في مباراة السيتي أمام تشيلسي في قمة الجولة الـ25.

وقلص محمد صلاح العائد للمشاركة مع ليفربول بعد إصابته بأمم أفريقيا، الفارق مع هالاند إلى هدف واحد في صراع هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفه رقم 15 مع ليفربول في الدوري الانجليزي هذا الموسم ليتواجد في المرتبة الثانية خلف هالاند في قائمة هدافي البريميرليج حتى الآن.

ودخل دومينيك سولانكي لاعب بورنموث، 14 هدفا وأولي واتكينز، أستون فيلا، 13 هدفا في صراع المنافسة بقوة علي لقب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما نجح الثنائي في إحراز أهداف خلال الجولة الـ25 الجارية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 - إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 16 هدفا



2 - محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفا.



3 - دومينيك سولانكي، بورنموث، 14 هدفا.



4 - أولي واتكينز، أستون فيلا، 13 هدفا.

5 - سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفا.



5 - جارود بوين، وست هام، 11 هدفا.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر في لقاء ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح الأكثر مساهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بواقع 24 مساهمة.

وسجل محمد صلاح 15 هدفا وصنع 9 أهداف في 21 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي ليصبح الأكثر مساهمة في الأهداف بالبطولة حتى الآن.

رقم مميز لمحمد صلاح في تاريخ الدوري الإنجليزي

نجح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في تحقيق إنجاز جديد في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفا وصنع آخر في فوز فريقه على برينتفورد.

وفاز ليفربول على برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين على ملعب جريفين بارك، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح قائد منتخب مصر في تسجيل هدف وصناعة آخر في 30 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط واين روني (36)، تييري هنري (32) وآلان شيرر (31) فعلوا ذلك مرات أكثر في تاريخ المسابقة.

ويتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ25 من البريميرليج.

وحقق ليفربول فوزا كبيرا علي برينتفورد 4-1 أمس السبت في افتتاح الجولة الـ25 من الدوري الانجليزي، وتستكمل الجولة اليوم الأحد بمواجهتي شيفيلد يونايتد ضد برايتون، ولوتون تاون ضد مانشستر يونايتد.

ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم

وانطلقت أمس السبت مباريات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 7 مواجهات قوية، وتختتم الجولة غدا الاثنين بمواجهة واحدة بين إيفرتون وكريستال بالاس.

مواعيد مباريات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري الإنجليزي

ليفربول 4-1 برينتفورد ( انتهت)

أرسنال 5-0 بيرنلي ( انتهت)

نيوكاسل 2-2 بورنموث ( انتهت)

فولهام 1-2 أستون فيلا ( انتهت)

وست هام 0-2 نوتنجهام فورست ( انتهت)

توتنهام 1-2 ولفرهامبتون ( انتهت)

مانشستر سيتي 1-1 تشيلسي ( انتهت)

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شيفليد يونايتد ضد برايتون، 4 عصر اليوم الأحد

لوتون تاون ضد مانشستر يونياتد، 6:30 مساء اليوم الأحد

إيفرتون ضد كريستال بالاس، 10 مساء غدا الاثنين

لأول مرة في تاريخ ليفربول، 11 لاعبًا أساسيًا من 11 جنسية

وجمعت تشكيلة ليفربول الأساسية 11 لاعبا من جنسيات مختلفة لأول مرة في تاريخ النادي، خلال فوزه 4-1 على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وبعد إصابة كل من ترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وتياغو ألكانتارا ودومينيك سوبوسلاي، أجرى المدير الفني يورغن كلوب تغييرات وجمع لاعبين من 11 دولة في تشكيلة ليفربول الأساسية بمباراة بالدوري لأول مرة في تاريخه الممتد 132 عاما، وفق «سكاي نيوز».

واعتمد المدرب الألماني على الأيرلندي كويمين كيلير في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع كونور برادلي من أيرلندا الشمالية والفرنسي إبراهيما كوناتي، والهولندي فيرجل فان دايك، والأسكتلندي آندرو روبرتسون.

وفي وسط الملعب، بدأ بالإنجليزي الوحيد في التشكيلة كورتيس جونز، بجوار الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والياباني واتارو إندو.

وتكون خط الهجوم من البرتغالي ديوجو جوتا، والكولومبي لويز دياز، والأوروجواياني داروين نونيز، قبل أن يدخل المصري محمد صلاح بديلا.

وسجل كل من نونيز وماك أليستر وصلاح وكودي جاكبو، ليرفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال.

ومن جهة أخرى، اختير ديوجو جوتا لاعب ليفربول كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير الماضي.

وتفوق جوتا على كل من كيفن دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، وريتشارليسون (توتنهام)، إيليا أديبايو (لوتون تاون)، كونور برادلي (ليفربول) وجابرييل دوس سانتوس (أرسنال).

وكان جوتا مؤثرًا رفقة ليفربول طوال شهر يناير، حيث سجل 3 أهداف أمام كل من، تشيلسي وبورنموث، إذ ساهم في فوز الريدز بـ3 مباريات بالبريميرليج خلال الشهر الماضي.

مشجع إيفرتون يعترف بالحماقة فى حق صلاح

ووفق ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" لمتابعة القضية، أن المشجع اعترف بتوجيه إهانات عنصرية بحق محمد صلاح، وتم ضبطه من خلال الكاميرات، واعترف لاحقا بفعلته بعدما أنكر أكثر من مرة، وقال: فعلت ذلك لأنني أحمق.

وقررت المحكمة منعه من الاقتراب لأي مباراة يلعبها نادي إيفرتون أكثر من ميل واحد، وكذلك لا يقترب من محطة "ليفربول لايم ستريت" في أيام المباريات، ويجب عليه تسليم جواز سفره عندما تقام مباريات دولية خارج المملكة المتحدة.

ونقلت "بى بى سي" عن المدعية العامة أنجيلا كونلان قولها: تصرف المشجع تجاه محمد صلاح مشين للغاية، ولا شك في أنه يعتبر نفسه مشجعًا مخلصًا لـ إيفرتون، لكن أفعاله تجلب العار لناديه المفضل.

يشار إلى أن نادي وست هام البريطانى كان قد منع أحد مشجعيه في 2020 من دخول ملعبه بسبب إساءات عنصرية وجهها للنجم محمد صلاح في مباراة جمعت الفريق بمدينة ليفربول.