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رياضة

محمد عودة يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

المقاولون، فيتو
المقاولون، فيتو

الدوري المصري، أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر اليوم في الدوري المصري.

تشكيل المقاولون لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

 عامر عامر وأحمد عبدالعزيز مودي ولؤي وائل ومحمد مجلي وأحمد الشيمي وعبدالرحمن جبنة وأحمد علاء وجوزيف أوشايا وفراس بن عايفيه وامادو انياص ومحمد سالم.

وتضم دكة البدلاء جواكيم اجيري وعمر فتحي سافيولا وعماد ميهوب وعمرو مرعي وأحمد عربي وفاروقا نور الدين وزياد فرج ومحمود محمد أبو الفتوح.

ويلتقي اليوم الإثنين، فريق مودرن فيوتشر نظيره المقاولون العرب على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ ١٣ من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث كلا الفريقين عن الفوز بالمباراة، خاصة بعدما تلقى المقاولون الخسارة على ملعبه بهدف نظيف أمام إنبي، كما تلقى فيوتشر الخسارة أمام بلدية المحلة في الجولة الماضية بالدوري المصري.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة  مودرن فيوتشر ضد المقاولون العرب اليوم الإثنين، في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الممتاز

ويحتل فريق مودرن فيوتشر بقيادة مدربه تامر مصطفى، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث لعب الفريق 9 مباريات، فاز في 4 لقاءات، وتعادل في مباراة بينما تلقى الخسارة في 4 مباريات.

بينما يحتل فريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، حيث لعب ذئاب الجبل 11 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 6 مباريات.

قائمة المقاولون العرب لمواجهة فيوتشر

وتضم قائمة المقاولون كلا من:
عامر عامر، أحمد عربي، فاروق نور الدين، لؤي وائل، أحمد مودي، أحمد علاء، أحمد شيمي، محمود حليمو، محمد مجلي، عمر سافيولا، عبد الرحمن جبنة، أوجيرا، عماد ميهوب، فراس عايفيه، جوزيف اوشايا، زياد فرج، محمد سالم، امادو انياص، عمرو مرعي، ومحمود مانجا ومحمد سيحا (مواليد 2003) ومحمد عبد الناصر.

وعلى صعيد آخر، تأكد غياب مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وتعرض مروان محسن لاعب فريق مودرن فيوتشر للإصابة خلال مواجهة بلدية المحلة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

حكام مباراة فيوتشر ضد المقاولون 

وعلي صعيد آخر كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات لديه العذر تمامًا في ظل وجود متغيرات بشكل واضحة، ومخاطبات الاتحاد الإفريقي بشأن مواعيد مباريات الأندية المصرية، موضحًا بأن الأزمة دائمًا في المواعيد التي يعلنها الكاف من وقت لآخر، لذلك أصبح من المستحيل إنهاء الدوري في نهاية يوليو.

وقال في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر فضائية etc: "بالتأكيد نتمنى نجاح حسام حسن مع منتخب مصر، ولذلك نسعى لتنفيذ جميع متطلباته، هناك مدربون أجانب كنا نوفر لهم كل شيء، لذلك عندما يأتي مدرب مصري وأسطورة مثل حسام حسن، علينا توفير كل شيء له".

وافقنا على مطالب حسام حسن بشأن المعسكرات

وأضاف: "وافقنا على مطالب حسام حسن بشأن المعسكرات المقبلة، وعامر حسين لا يجامل أي طرف ولكنه (معذور)، لأنه دائما يتخيل أن الظروف تسير وفقا للجدول الموضوع مسبقا لكن تحدث متغيرات بشكل مستمر، كما تأجيل أي مباراة لـ الأهلي أو الزمالك تُربك باقي المباريات في الجدول".

وأكمل: "الأجهزة الأمنية حريصة على سلامة الجماهير، وفي حالة التزامهم سوف تزيد الأعداد، ونتمنى استمرار الزيادة ليعود العدد كاملًا في الموسم المقبل".

وقال:  "شيء محترم للغاية من مجلس الأهلي، زيارة نادي الزمالك، وكانت الزيارة ستحدث منذ فترة لولا الظروف الأخيرة الخاصة بالراحل العامري فاروق، ونتائج الزيارة سوف تظهر في التعامل وسعر اللاعبين والتنقلات بين الأندية".

موعد مباراة فيوتشر ضد المقاولون في الدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري، المقاولون ضيفا على فيوتشر في لقاء الجريحين

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