ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، يتصدر إنبي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة قبل انطلاق مباراتي اليوم في الجولة الـ 13.

ويلتقي اليوم الإثنين، فيوتشر ضد المقاولون، والإسماعيلي ضد الزمالك في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- إنبي 23 نقطة

2- زد اف سي 21 نقطة

3- بيراميدز 21 نقطة

4- الاتحاد السكندري 19 نقطة

5- طلائع الجيش 18 نقطة

6- سموحة 18 نقطة

7- المصري البورسعيدي 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- بلدية المحلة 13 نقطة

13- الزمالك 11 نقطة

14- البنك الأهلي 11 نقطة

15- الإسماعيلي 11 نقطة

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

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مباريات الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري



إنبي ضد سموحة 0-0 (انتهت)

البنك الأهلي ضد زد 1-1 (انتهت)

بيراميدز ضد الاتحاد 1-0 (انتهت)

فيوتشر ضد المقاولون ، 4 عصرا باستاد القاهرة.. الاثنين 19 فبراير

الإسماعيلي ضد الزمالك، 7 مساء باستاد الإسماعلية.. الآثنين 19 فبراير

سيراميكا ضد الجونة ، 4 عصرا باستاد المقاولون.. الثلاثاء 20 فبراير

الداخلية ضد فاركو ، 7 مساء باستاد السلام.. الثلاثاء 20 فبراير

المصري ضد بلدية المحلة ، 7 مساء باستاد الجيش ببرج العرب.. الثلاثاء 20 فبراير

طلائع الجيش ضد الأهلي.. مؤجلة

وعلى صعيد آخر تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن قرار زيادة عدد الجماهير لـ ٢٠ ألف ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش: "لا يمكن تغيير ثمن تذكرة حضور المباريات في الوقت الحالي وسندرس هذا الأمر في وقت لاحق".

تابع: "سيتم إعلان جدول الدوري الجديد حتى الجولة 30 خلال 48 ساعة".

وأكد أحمد دياب أن الموعد الأقرب لانتهاء الدوري سيكون منتصف أغسطس: "الأقرب أن ينتهي الدوري المصري في منتصف شهر أغسطس وفقًا للتعديلات الجديدة، العمل لصالح منتخب مصر أهم من تحقيق أهدافنا بشأن موعد انتهاء الدوري".

وشهد اجتماع رابطة الأندية مع حسام حسن تلبية كافة طلباته الخاصة بمواعيد التوقفات الدولية وكذلك مواعيد المباريات.

وعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، مساء السبت الماضي.

وتم خلال الاجتماع تأكيد أن الهدف هو صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.

كما تم استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6، وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.