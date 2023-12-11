الإثنين 11 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الحواوشي، بتتبيلة مميزة أحلى من الجاهز

الحواوشي، فيتو
الحواوشي، فيتو

طريقة عمل الحواوشي، الحواوشي من الأكلات الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويباع فى المطاعم ويقبل عليه الكبار والصغار.

وطريقة عمل الحواوشي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهو عبارة عن خبز بحشو اللحم بتتبيلة مميزة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الحواوشي.

مكونات عمل الحواوشي:-

كيلو لحم مفروم

ربع كيلو لية ضانى

نصف كيلو بصل مفروم

2 فص ثوم

كوب بقدونس مفروم

ربع كيلو فلفل رومي مفروم

ملح

فلفل اسود

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بهارات لحم

كبيبة صيني

رشة كمون

رشة قرفة

حبهان بودر

2 ملعقة زيت

ملعقة بيكينج بودر

8 أرغفة خبز بلدى طازج

طريقة عمل الحواوشي:-

  • نحضر الكبة ونضع بها اللحم واللية ونفرك جيدا.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم واللية.
  • ثم نضيف لهم الخضروات بعد فرمها جيدا ونعجن جيدا حتى نحصل على عجين متجانس وناعم.
  • ثم نترك لحم الحواوشي فى الثلاجة لمدة ساعة.
  • بعدها نحضر الخبز وتفتحه قليلا، ثم نفرد اللحم فى الخبز طبقة رقيقة ونساويها.
  • ونضغط جيدا عليها ثم نغلق الخبز ونضغط مرة أخرى.
  • ونكرر الخطوات حتى تنتهى الكمية.
  • ثم نحضر مقلاة ونرفعها على النار وندهنها بالقليل من السمن والزيت.
  • ثم نضع الحواوشي على المقلاة ونقلبه باستمرار حتى تمام النضج واحمرار لونه.
  • ثم نكمل باقى الكمية ونضع الحواوشي فى طبق ونغطيه حتى لا يجف.
  • ثم يقدم ساخنا بجانب السلطة الخضراء والمخللات وسلطة الطحينة.
  • ويمكن دهن الحواوشي وهو نيئا بالزبد ورصه فى صينية فرن وندخله الفرن الساخن حتى تمام النضج ويقدم ساخنا.
  • كما يمكن ونضعه على الشواية الفحم مع التقليب حتى تمام النضج.
طريقة عمل الحواوشي، فيتو 

ولعمل كفتة الحاتى

مكونات عمل كفتة الحاتى:-

نصف كيلو لحم مفروم

كوب لية ضانى

ربع كيلو بصلة مفرومة

ثمرة فلفل رومي مفروم

ربع كوب بقدونس مفروم

ملح

فلفل أسود

كبيبة صيني

السبع بهارات

رشة قرفة

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

طريقة عمل كفتة الحاتى:-

  • نحضر البصل المفروم ونصفيه جيدا ونأخذ الماء الناتج ونتركه جانبا.
  • ثم نحضر بولة عميقة، ونضع بها اللحم المفروم واللية وجميع التوابل والبصل والبقدونس والبيكينح بودر ونعجن جيدا حتى نحصل على خليط متجانس وناعم سهل التشكيل.
  • ثم نغطى اللحم وندخلها الفريزر لمدة نصف ساعة.
  • ثم نحضر ماء البصل ونضيف لها ملعقة صلصة ونفس توابل الكفتة، ونخرج اللحم من الفريزر، ونشكلها بخليط ماء البصل ثم نرص الكفتة فى صينية الفرن المدهونة زيت ثم نرشها بباقى خليط ماء البصل وندخلها الفرن حتى تمام النضج.
  • ثم نخرجها من الفرن ونضع فحمة مشتعلة فى طبق ونضع الطبق داخل صينية الكفتة ونصب على الفحم زيت ثم نغطى الصينية لمدة نصف ساعة.
  • ثم تقدم بعدها ساخنة بجانب السلطة الخضراء وسلطة الطحينة.
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طريقة عمل الحواوشي في البيت زي الجاهز أسرع وأرخص أكلة

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طريقة عمل كفتة الأرز، سهلة ومكوناتها بسيطة ومذاقها لا يقاوم

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