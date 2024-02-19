اعتراف باريسي بتوقيع مبابي لريال مدريد

أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، انتقال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الباريسي، إلى ريال مدريد.

وكان مبابي قد أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بأنه سيرحل مجانا، ما يمهد طريقه صوب سانتياجو برنابيو.

اعتراف ناصر الخليفي

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، وصلت قصة مبابي وريال مدريد إلى محطتها الأخيرة، بعد أن أتم النادي الملكي اتفاقه مع المهاجم الفرنسي، للانتقال مجانا إلى "سانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ناصر الخليفي أجرى عدة اجتماعات مع أشخاص يثق بهم، هذا الأسبوع، واعترف في أحدها بأن مبابي قد وقع لريال مدريد بنسبة 100%.

وأوضحت "آس" أن هذه المعلومات التي حصلت عليها تتوافق مع تأكيد صحيفة "ماركا"، اليوم، بأن مبابي وقع مع ريال مدريد حتى صيف 2029.

وذكرت أن ريال مدريد تعامل بحذر شديد مع صفقة مبابي، لأنه من الممكن أن يلتقي الميرنجي مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ورغم ذلك رفض ريال مدريد الانتظار في قصة التوقيع مع مبابي حتى شهر مايو، كما حدث في عام 2022، لأن أي تغيير غير متوقع قد يحدث في اللحظة الأخيرة سيضع النادي في ورطة أمام جماهيره.

وأكدت "آس" أنه يمكن لجماهير ريال مدريد أن تتنفس الصعداء الآن، لأن صفقة مبابي قد تمت بالفعل، ويعد الإعلان عنها بشكل رسمي مسألة وقت فقط.

مبابي يوقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وقع عقود انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي وقع عقدا مع ريال مدريد حتى صيف 2029.

وأشارت إلى أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو، بعدما رفض الرئيس فلورنتينو بيريز كسر سلم الرواتب في النادي الملكي من أجل النجم الفرنسي.

وأوضحت أن مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2022.

وستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويا بالمكافآت، إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.

وذكرت أنه تم إغلاق الاتفاق بشكل نهائي قبل أسبوعين، وكان الشخص المسؤول عن قيادة المفاوضات هو خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي للريال.

وكشفت أن سانشيز اتصل بممثلي مبابي في بداية يناير الماضي، لمعرفة مدى استعداد اللاعب للتوقيع مع ريال مدريد، وكان الرد إيجابيًا، لذلك تم الاتفاق على حسم كل شيء خلال فبراير الجاري.