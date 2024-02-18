رئيس برشلونة يرد على مطالبات ضم كيليان مبابي

مبابي، علق خوان لابورتا رئيس برشلونة، على مطالبته بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فيديو للابورتا مع مشجعي برشلونة، عقب مباراة البارسا وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

وظهر مشجع في الفيديو يطالب لابورتا بالتوقيع مع مبابي، ليرد عليه رئيس برشلونة: "أنت لا تعرف شيئا".

ويقترب مبابي من التوقيع مجانا لريال مدريد، وفقا لعديد الأنباء.

ويرفض النجم الفرنسي إعلان وجهته المقبلة قبل انتهاء مشوار باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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نانت ضد باريس سان جيرمان

وخسر فريق نانت من باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة في الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي على ملعب لا بوجوار.

أحرز هدف باريس سان جيرمان الأول بعد تمريرة ليقابلها لوكاس هيرنانديز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 60

واحتسب الحكم ركلة جزاء لباريس سان جيرمان بعد سقوط مبابي في الدقيقية 76 وتصدي لها مبابي الذي أحرز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقية 78 بعد تسديدة قوية من ركلة جزاء.

ومنع القائم نانت من هدف بعد كرة عرضية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتصطدم في القائم وترتد ومتابعة وتسديدة اخرى ويتصدى لها الدفاع.

وتواجد النجم المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي مع نانت وقد أهدر فرصة سهلة قبل نهاية الشوط الأول بينما ألغى الحكم هدفا للفريق الأصفر قبل صافرة انتهاء الشوط الأول.

وخرج مصطفى محمد ونزول موسيس سيمون في الدقيقة 73.

وشهدت الدقيقة 62 نزول مبابي وحكيمي وديمبيلي وخروج مواني وأسينسيو ولي كانغ إن.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا صدارة الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، في حين أن نانت لديه 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم، على ملعب "حديقة الأمراء"، قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدف لهدف.

وعلى صعيد متصل بعد إعلانه رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، كشفت تقارير صحفية عن موعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأبلغ كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، ناديه الحالي باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

واقترب مبابي من الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي الإسباني، بعد أن قال "نعم" لعرض فلورنتينو بيريرز رئيس الريال.

وقالت شبكة (relevo) الإسبانية إنه من المقرر أن تتم خطوة إعلان انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد في يوليو المقبل.

وحددت الشبكة الإسبانية الموعد قائلة: "سيعلن ريال مدريد ضمه للنجم الفرنسي قبل أيام من بدء الألعاب الأولمبية في باريس".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ومنذ الأول من يناير الماضي، بات قادرا على إجراء محادثات مع أندية أخرى. وارتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وانضم المهاجم، الذي فاز بكأس العالم 2018، إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو في أغسطس 2017، وساعدهم على الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي.

وينظر النادي الفرنسي إلى رحيل مبابي على أنه الخطوة الأخيرة من النهج القديم الذي اتبعه النادي في التعاقد مع اللاعبين المميزين، وذلك بعد رحيل نجوم آخرين مثل ليونيل ميسي ونيمار.