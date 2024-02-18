الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رئيس برشلونة يرد على مطالبات ضم كيليان مبابي

مبابي،فيتو
مبابي،فيتو

مبابي، علق خوان لابورتا رئيس برشلونة، على مطالبته بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان. 

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فيديو للابورتا مع مشجعي برشلونة، عقب مباراة البارسا وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

وظهر مشجع في الفيديو يطالب لابورتا بالتوقيع مع مبابي، ليرد عليه رئيس برشلونة: "أنت لا تعرف شيئا".

ويقترب مبابي من التوقيع مجانا لريال مدريد، وفقا لعديد الأنباء.

ويرفض النجم الفرنسي إعلان وجهته المقبلة قبل انتهاء مشوار باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

 

نانت ضد باريس سان جيرمان

 وخسر فريق نانت من باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة في الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي على ملعب لا بوجوار.

أحرز هدف باريس سان جيرمان الأول بعد تمريرة ليقابلها لوكاس هيرنانديز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 60

واحتسب الحكم ركلة جزاء لباريس سان جيرمان بعد سقوط مبابي في الدقيقية 76 وتصدي لها مبابي الذي أحرز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقية 78 بعد تسديدة قوية من ركلة جزاء.

ومنع القائم نانت من هدف بعد كرة عرضية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتصطدم في القائم وترتد ومتابعة وتسديدة اخرى ويتصدى لها الدفاع.

وتواجد النجم المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي مع نانت وقد أهدر فرصة سهلة قبل نهاية الشوط الأول بينما ألغى الحكم هدفا للفريق الأصفر قبل صافرة انتهاء الشوط الأول.

وخرج مصطفى محمد ونزول موسيس سيمون في الدقيقة 73.

وشهدت الدقيقة 62 نزول مبابي وحكيمي وديمبيلي وخروج مواني وأسينسيو ولي كانغ إن.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا صدارة الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، في حين أن نانت لديه 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم، على ملعب "حديقة الأمراء"، قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدف لهدف.

 

وعلى صعيد متصل  بعد إعلانه رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، كشفت تقارير صحفية عن موعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأبلغ كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، ناديه الحالي باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

واقترب مبابي من الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي الإسباني، بعد أن قال "نعم" لعرض فلورنتينو بيريرز رئيس الريال.

وقالت شبكة (relevo) الإسبانية إنه من المقرر أن تتم خطوة إعلان انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد في يوليو المقبل.

وحددت الشبكة الإسبانية الموعد قائلة: "سيعلن ريال مدريد ضمه للنجم الفرنسي قبل أيام من بدء الألعاب الأولمبية في باريس".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ومنذ الأول من  يناير الماضي، بات قادرا على إجراء محادثات مع أندية أخرى. وارتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وانضم المهاجم، الذي فاز بكأس العالم 2018، إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو في أغسطس 2017، وساعدهم على الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي.

وينظر النادي الفرنسي إلى رحيل مبابي على أنه الخطوة الأخيرة من النهج القديم الذي اتبعه النادي في التعاقد مع اللاعبين المميزين، وذلك بعد رحيل نجوم آخرين مثل ليونيل ميسي ونيمار.

بنود مثيرة في عقد مبابي مع ريال مدريد

الكشف عن رقم قميص مبابي مع ريال مدريد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

خوان لابورتا برشلونة مبابي باريس سان جيرمان سيلتا فيجو الدوري الإسباني ريال مدريد

مواد متعلقة

ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز صعب على سيلتا فيجو 2-1 (صور)

كلوب يكشف موقف ليفربول من ضم مبابي

بنود مثيرة في عقد مبابي مع ريال مدريد

باريس سان جيرمان يستهدف نجم برشلونة بعد رحيل مبابي

الأكثر قراءة

مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والمرافعة الأربعاء المقبل

أول تعليق من السفارة اليمنية بالقاهرة على مقتل اللواء حسن العبيدي

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

رحلة تحول كيا الشعبية لسيارة الأغنياء تقترب من 4 ملايين جنيه

بعد الهجوم عليه من معرض أهلًا رمضان، وزير التموين يتصدر الترند، والنشطاء: ارحل

العثور على 30 ألف طن سكر و16800 عبوة زيت داخل مخزنين بالقاهرة

خبير قانوني: تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية يؤكد أنها دولة كبرى

رئيس هيئة الاستعلامات يكشف تفاصيل مذكرة مصر ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

Advertisements

منوعات

المزيد

399 دولارًا سعر أغلى حذاء، ترامب يبيع أحذية رياضية

بدأت تتحقق، توقعات صادمة للعرافة العمياء لعام 2024

بسبب الازدحام، مواطن صيني يستأجر طائرة خاصة لتوصيل طفلته إلى حفلة

إياك و"حك الرأس" أثناء القيادة.. تسببت في تغريم شخص 400 دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 18 فبراير 2024

المزيد

انفوجراف

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بربح الأموال

من الذين لا يغفر لهم الله في ليلة النصف من شعبان؟ الإفتاء تجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان لعام 1445 وآراء العلماء في إحيائها

المزيد
الجريدة الرسمية