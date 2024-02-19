الجمباز، رئيس الاتحاد الدولي يهدي وزير الرياضة بدلة كاراتيه بالأحرف اليابانية

الجمباز، حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تقديم التهنئة للدكتور إيهاب امين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بمناسبة نجاح كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024 والتي استضافتها مصر من 15 وحتى 18 فبراير بمشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم.

واتانابي يهنئ وزير الرياضة بنجاح بطولة كأس العالم

وهنأ الياباني موري واتانابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على التنظيم المبهر للبطولة.

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وأهدى واتانابي وزير الشباب والرياضة بدلة كاراتيه مصنوعة خصيصا في اليابان وكتب عليها "الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري بالحروف اليابانية".

ومن جانبه تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس الاتحاد الدولي على الاهداء، مؤكدا على العلاقات القوية والوثيقة بين الاتحاد الدولي للجمباز برئاسة موري واتانابي، ووزارة الشباب والرياضة، وأيضا الاتحاد المصري للجمباز.

تطور ملحوظ في الجمباز المصري

كما أعرب وزير الرياضة عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبين خلال البطولة، مشيرا إلى أن الاتحاد المصري للجمباز أحدث طفرة كبيرة في الجمباز المصري واصبح ينافس بقوة على ميداليات في مختلف البطولات، بالإضافة إلى مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الماضية.

واكد رئيس الاتحاد الدولي للجمباز أن العلاقات بينه وبين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قوية وتجمع بينهما صداقة كبيرة، لذلك حرص على تقديم بدلة الكاراتيه إيمانا بالدور الكبير الذي يقوم به من أجل دعم رياضة الجمباز في مصر بالإضافة إلى جميع الرياضات الأخرى.

قائمة منتخب الجمباز الفني

وخاض منتخب الجمباز البطولة بقائمة مكونة من:

فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

ويضم الجهاز الفني كلا من، زكريا محي الدين مديرا فنيا ويعاونه عمر حسن ورضوى الجوهري.

فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي.

ويضم الجهاز الفني، جمال مطر مديرا فنيا، ومعه الخبير الأوكراني يفجيني كوزن، ويعاونهم عرفات محمود وشريف جودت ومحمد عبد الرؤوف وأحمد عبد الرحيم ومصطفى عمر.

حفل افتتاح مبهر في كأس العالم للجمباز

وأقيم حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفنى "القاهرة 2024 "، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة، وهي إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وبدأ حفل الافتتاح بعرض للموزع الموسيقي هشام خرما مع مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 37 هيئة رياضية من جميع أنحاء الجمهورية في عرض الافتتاح، ثم عقبه ذلك قسم الحكام وقسم اللاعبين وكلمات للضيوف والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي، ونال حفل الافتتاح اعجاب جميع الحاضرين.