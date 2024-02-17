الجمباز، بطل الأردن يشيد بتنظيم كأس العالم في مصر

الجمباز، أكد أحمد أبو السعود بطل الجمباز الأردني، أن التتويج بذهبية كأس العالم القاهرة 2024 حافز كبير لتحقيق حلمه بالتتويج بميدالية أولمبية في باريس 2024.

وقال أبو السعود إن تحقيق ميدالية ذهبية اليوم في بطولة كأس العالم التي تنظمها مصر حاليا هي بداية جيدة يتمناها أي لاعب بحصد 30 نقطة بمشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024 مشيرا إلى أنه يطمح إلى تحقيق إنجاز عربي في دورة الألعاب القادمة.

وأضاف أبو السعود أنه يثق في قدرته على حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024 ليصبح أول عربي يحصد ميدالية أولمبية في الجمباز مؤكدا أن العرب قادرون على صنع المعجزات بعد التقدم الكبير الذي تشهده الرياضة العربية خلال الفترة الحالية.

وأشاد أبو السعود بالتنظيم الرائع لكأس العالم في مصر مؤكدا أنه في كل مرة يأتي إلى مصر يجد تطورا مذهلا في التنظيم مما يجعل هذه النسخة استثنائية، حيث إنها من أفضل البطولات الدولية التي خاضها على الإطلاق.

وعن منتخب مصر، قال أبو السعود: إن اللاعبين المصريين يقدمون أداءً رائعا للغاية ويتقدمون بشكل كبير وقادرون على التأهل والمنافسة بشراسة على ميدالية أولمبية في باريس 2024.

الأردني أحمد أبو السعود يحصد ذهبية كأس العالم

توج البطل العالمي الأردني أحمد أبو السعود بذهبية منافسات حصان الحلق بكأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في استاد القاهرة الدولي بمشاركة 70 دولة.

وحقق أبو السعود الذهبية بعد أن جاء في المركز الأول برصيد 15.066 نقطة بينما حصل الكوري الجنوبي وونج هار على الميدالية الفضية برصيد 14.933 نقطة وتوج الكازاخستاني زينولا إدريسوف بالميدالية البرونزية برصيد 14.800 نقطة.

يذكر أن أحمد أبو السعود هو أول لاعب عربي يُحقق ميدالية في بطولات العالم للجمباز عندما حقق عام 2022 الميدالية الفضية وفي العام الماضي عاد إلى بطولة العالم وحقق الميدالية البرونزية.

رئيس الاتحاد الدولي يشهد نهائيات كأس العالم

وحضر الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز اليوم السبت نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في استاد القاهرة الدولي بمشاركة 70 دولة.

ووصل رئيس الاتحاد الدولي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية واصطحبه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لمشاهدة نهائيات البطولة.

وتأهل أحمد المراغي لاعب المنتخب الوطني للجمباز إلى نهائي منافسات جهاز العقلة، ببطولة كأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 70 دولة.

واحتل المراغي المركز الخامس في تصفيات جهاز العقلة بمجموع نقاط 14.070 نقطة، ليحجز لنفسه مكانا ضمن أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم.

وفي منافسات جهاز الحركات الأرضية، تأهلت جنى محمود لاعبة منتخب مصر إلى الدور النهائي بعد أن قدمت أداء مميز في مرحلة التصفيات.

Advertisements

واحتلت جنى محمود المركز السادس في تصفيات جهاز الحركات الأرضية بمجموع نقاط 12.630، لتحجز لنفسها أيضا مكانا وسط أفضل 8 لاعبات على مستوى العالم.

قائمة منتخب الجمباز الفني

ويخوض منتخب الجمباز البطولة بقائمة مكونة من:

فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

ويضم الجهاز الفني كلا من، زكريا محي الدين مديرا فنيا ويعاونه عمر حسن ورضوى الجوهري.

فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي.

ويضم الجهاز الفني، جمال مطر مديرا فنيا، ومعه الخبير الأوكراني يفجيني كوزن، ويعاونهم عرفات محمود وشريف جودت ومحمد عبد الرؤوف وأحمد عبد الرحيم ومصطفى عمر.

حفل افتتاح مبهر في كأس العالم للجمباز

وأقيم حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفنى "القاهرة 2024 "، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة، وهي إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وبدأ حفل الافتتاح بعرض للموزع الموسيقي هشام خرما مع مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 37 هيئة رياضية من جميع أنحاء الجمهورية في عرض الافتتاح، ثم عقبه ذلك قسم الحكام وقسم اللاعبين وكلمات للضيوف والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي، ونال حفل الافتتاح اعجاب جميع الحاضرين.