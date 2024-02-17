الجمباز، رئيس الاتحاد الدولي يشهد منافسات كأس العالم بالقاهرة

الجمباز، حضر الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز اليوم السبت نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في استاد القاهرة الدولي بمشاركة 70 دولة.

ووصل رئيس الاتحاد الدولي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية واصطحبه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لمشاهدة نهائيات البطولة.

وتأهل أحمد المراغي لاعب المنتخب الوطني للجمباز إلى نهائي منافسات جهاز العقلة، ببطولة كأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 70 دولة.

واحتل المراغي المركز الخامس في تصفيات جهاز العقلة بمجموع نقاط 14.070 نقطة، ليحجز لنفسه مكانا ضمن أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم.

وفي منافسات جهاز الحركات الأرضية تأهلت جنى محمود لاعبة منتخب مصر إلى الدور النهائي بعد أن قدمت أداء مميز في مرحلة التصفيات.

Advertisements

واحتلت جنى محمود المركز السادس في تصفيات جهاز الحركات الأرضية بمجموع نقاط 12.630، لتحجز لنفسها أيضا مكانا وسط أفضل 8 لاعبات على مستوى العالم.

قائمة منتخب الجمباز الفني

ويخوض منتخب الجمباز البطولة بقائمة مكونة من:

فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

ويضم الجهاز الفني كلا من، زكريا محي الدين مديرا فنيا ويعاونه عمر حسن ورضوى الجوهري.

فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي.

ويضم الجهاز الفني، جمال مطر مديرا فنيا، ومعه الخبير الأوكراني يفجيني كوزن، ويعاونهم عرفات محمود وشريف جودت ومحمد عبد الرؤوف وأحمد عبد الرحيم ومصطفى عمر.

حفل افتتاح مبهر في كأس العالم للجمباز

وأقيم حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفنى "القاهرة 2024 "، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة، وهي إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وبدأ حفل الافتتاح بعرض للموزع الموسيقي هشام خرما مع مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 37 هيئة رياضية من جميع أنحاء الجمهورية في عرض الافتتاح، ثم عقبه ذلك قسم الحكام وقسم اللاعبين وكلمات للضيوف والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي، ونال حفل الافتتاح اعجاب جميع الحاضرين.