خطة برشلونة لتدعيم هجومه في الميركاتو الصيفي

برشلونة، كشفت تقارير صحفية عن خطة نادي برشلونة لتدعيم خط هجوم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي، أحد الصفقات التي يستهدفها برشلونة في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كفاراتسخيليا أحد أكثر اللاعبين المحبوبين في برشلونة لتعزيز الجناح الأيسر في الموسم المقبل، بسبب أنه أفضل مراوغ بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم (46 مراوغة)، متفوقا على كيليان مبابي (44) ورافائيل لياو (36).

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وأوضحت أن إمكانات نجم نابولي الهجومية لا تقتصر على قوته في المراوغة فحسب، بل أيضا على أرقامه كهداف وكصانع ألعاب.

ويرتبط كفاراتسخيليا بعقد مع نادي نابولي حتى صيف 2027.

وذكرت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يطارد كفاراتسخيليا، رغم أن اللاعب لم يخف أبدا رغبته في اللعب يوما ما لريال مدريد.

مستقبل مدرب نابولي بين أقدام لاعبي برشلونة

من ناحية أخرى يمر والتر ماتزاري المدير الفني لنابولي، بأوقات صعبة، في ظل النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق في الأسابيع الماضية.

وخطف نابولي تعادلا قاتلا أمام ضيفه جنوي، أمس السبت، بنتيجة (1-1)، ليواصل الفريق تراجعه على مستوى النتائج.

ولم يحقق الفريق سوى 3 انتصارات في آخر 10 مباريات، بينما تعادل في 3 وانهزم في 4، كما خسر نهائي السوبر الإيطالي وودع كأس إيطاليا.

ويستعد نابولي لموقعة حاسمة أمام نظيره برشلونة، عندما يلتقي الفريقان مساء الأربعاء المقبل، على ملعب دييجو مارادونا، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن بقاء ماتزاري في نابولي محل شك، بعد النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضافت أن موقف المدرب أصبح في الميزان أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن رئيس النادي دي لورينتيس يشعر بخيبة أمل شديدة من الفريق.

وأشارت الشبكة إلى أن نابولي لن يُقدم على إقالة ماتزاري قبل مباراة الذهاب أمام برشلونة، إلا أن اللقاء سيكون حاسما في مشوار المدرب مع النادي.

وأوضحت أن النادي يعمل حاليا على لائحة بأسماء المدربين البدلاء المحتملين لخلافة ماتزاري، لافتة أن ماركو جيامباولو يعد أبرز المرشحين لتولي المهمة الفنية.

يشار إلى أن ماتزاري تولى مسؤولية فريق الجنوب خلفا لرودي جارسيا، في نوفمبر الماضي.