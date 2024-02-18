مستقبل مدرب نابولي بين أقدام لاعبي برشلونة

يمر والتر ماتزاري المدير الفني لنابولي، بأوقات صعبة، في ظل النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق في الأسابيع الماضية.

وخطف نابولي تعادلا قاتلا أمام ضيفه جنوي، أمس السبت، بنتيجة (1-1)، ليواصل الفريق تراجعه على مستوى النتائج.

ولم يحقق الفريق سوى 3 انتصارات في آخر 10 مباريات، بينما تعادل في 3 وانهزم في 4، كما خسر نهائي السوبر الإيطالي وودع كأس إيطاليا.



ويستعد نابولي لموقعة حاسمة أمام نظيره برشلونة، عندما يلتقي الفريقان مساء الأربعاء المقبل، على ملعب دييجو مارادونا، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن بقاء ماتزاري في نابولي محل شك، بعد النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضافت أن موقف المدرب أصبح في الميزان أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن رئيس النادي دي لورينتيس يشعر بخيبة أمل شديدة من الفريق.

وأشارت الشبكة إلى أن نابولي لن يُقدم على إقالة ماتزاري قبل مباراة الذهاب أمام برشلونة، إلا أن اللقاء سيكون حاسما في مشوار المدرب مع النادي.

وأوضحت أن النادي يعمل حاليا على لائحة بأسماء المدربين البدلاء المحتملين لخلافة ماتزاري، لافتة أن ماركو جيامباولو يعد أبرز المرشحين لتولي المهمة الفنية.

يشار إلى أن ماتزاري تولى مسؤولية فريق الجنوب خلفا لرودي جارسيا، في نوفمبر الماضي.

مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 كالتالي:

نابولي ضد برشلونة (21 فبراير، 12 مارس)

لايبزيج ضد ريال مدريد (13 فبراير، 6 مارس)

كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي (13 فبراير، 6 مارس).

لاتسيو ضد بايرن ميونخ (14 فبراير، 5 مارس)

إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد (20 فبراير، 13 مارس)

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد (14 فبراير، 5 مارس)

بورتو ضد آرسنال (21 فبراير، 12 مارس)

آيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند (20 فبراير، 13 مارس)