دوري أبطال أوروبا، مدرب نابولي يكشف موقف أوسيمين أمام برشلونة

نابولي ضد برشلونة، كشف والتر ماتزاري، مدرب نابولي، مفاجأة حول فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق، قبل مباراة برشلونة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نابولي نظيره برشلونة على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن أوسيمين تواجد في مدرجات ملعب دييجو مارادونا أمس السبت، لمتابعة لقاء فريقه أمام جنوى الذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن الدوري الإيطالي.

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ورغم أن نهائي أفريقيا كان يوم الأحد الماضي إلا أن أوسيمين تأخر في عودته بعدما تخلف عن رحلة الطيران ليصل نابولي مساء الخميس، ويخوض تدريبات منفردة أول أمس الجمعة.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن أوسيمين هو من طلب من مدربه استبعاده من مباراة جنوى، ولهذا خرج تمامًا من القائمة.

وقال ماتزاري، عقب مباراة جنوى في تصريحات لشبكة "دازن"، "أوسيمين قد لا يكون جاهزًا لمواجهة برشلونة، تواجده في القائمة غير مؤكد حتى الآن".

وأضاف المدرب "وفقا له (أوسيمين) وللطاقم الطبي، فهو ليس جاهزًا، ولديه بعض المشاكل العضلية".

وأتم "بعد أمم أفريقيا، من السخافة أن نخاطر بخسارته لعدة أشهر، إنه سيتدرب الأحد ونأمل أن يكون جاهزًا لبرشلونة".

قرعة دور الـ16 دوري أبطال أوروبا

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن رسميًا، مواعيد مباريات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

وأقيمت قرعة دور الـ16، في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات متوازنة لجميع الفرق.

ويواجه برشلونة، حامل لقب الليجا نظيره نابولي بطل الكالتشيو، في مواجهة معقدة للفريق الكتالوني، الذي لا يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، وكذلك نابولي المترنح هذا الموسم، لكنها تبقى محفوفة بالمخاطر لرجال المدرب تشافي هيرنانديز.

وأسفرت القرعة هذه المرة باريس سان جيرمان، عندما أوقعته ضد ريال سوسييداد، فيما اصطدم ريال مدريد، بفريق لايبزيج في مواجهة تبدو على الورق لصالح الفريق الملكي.

وكانت القرعة الأسهل لصالح مانشستر سيتي، حيث يواجه كوبنهاجن، في مواجهة تبدو محسومة لصالح لاعبي المدرب بيب جوارديولا، كما يلعب بايرن ميونخ، ضد لاتسيو في مواجهة تبدو سهلة للفريق البافاري.

وجاءت باقي المواجهات متوازنة إلى حد ما، حيث يلتقي إنتر ميلان "وصيف النسخة الماضية" مع أتلتيكو مدريد، فيما يواجه آرسنال وصيف البريميرليج نظيره بورتو، فيما يلعب آيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند.

وجاءت قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال كالتالي:

بورتو ضد آرسنال

نابولي ضد برشلونة

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

آيندهوفن ضد بروسيا دورتموند

كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي

لاتسيو ضد بايرن ميونخ

لايبزيج ضد ريال مدريد

وتقام مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على مدار شهري فبراير ومارس.

وتقام مرحلة الذهاب أيام 13 و14 و20 و21 فبراير 2024، فيما تقام مباريات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس.

مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا



وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 كالتالي:

نابولي ضد برشلونة (21 فبراير، 12 مارس)

لايبزيج ضد ريال مدريد (13 فبراير، 6 مارس)

كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي (13 فبراير، 6 مارس).

لاتسيو ضد بايرن ميونخ (14 فبراير، 5 مارس)

إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد (20 فبراير، 13 مارس)

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد (14 فبراير، 5 مارس)

بورتو ضد آرسنال (21 فبراير، 12 مارس)

آيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند (20 فبراير، 13 مارس)