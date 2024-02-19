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ثقافة وفنون

دراما رمضان 2024، مصطفى شعبان يروج لمسلسل المعلم

بوستر مسلسل المعلم،فيتو
بوستر مسلسل المعلم،فيتو

روج الفنان مصطفى شعبان لمسلسل المعلم الذي من المفترض أن يعرض على الشاشات التلفزيونية والمنصات الرقمية بشهر رمضان الكريم 2024.

ونشر الفنان مصطفى شعبان صورة جديدة للبوستر الخاص بمسلسل المعلم وهو حامل صندوق خشبي مليء بالسمك وهو يقف أمام البحر وتحيطه المراكب وعلق قائلا: "المعلم أجدع واحد تصاحبه وأصعب عدو تعاديه".

قصة مسلسل المعلم 2024

والمعلم مسلسل (شعبى) وتدور قصته حول التأخير في الانتقام يجعل الضربة أشد قسوة، تلك المقولة هي المحرك الأساسي لدراما العمل حيث يستميت البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذي تنطبق عليه مقولة كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

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مسلسل المعلم 2024

ومسلسل المعلم من بطولة مجموعة من النجوم بجانب مصطفى شعبان، ومن أبرزهم؛ الفنانة سهر الصايغ، الفنانة انتصار، الفنانة سلوى خطاب، الفنان أحمد بدير، الفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان سيد رجب..  بتوقيع المخرج مرقس عادل وإنتاج سينرجي.

الفنان مصطفى شعبان

كما يستعد الفنان مصطفى شعبان للعودة إلى السينما من جديد بعد غياب سنوات.

ويخوض مصطفى شعبان بطولة فيلم جديد من إنتاج كامل أبو علي، وإخراج: أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم بعد عيد الأضحى المقبل، وجار ترشيح بقية الأبطال.

بهذا سيعود مصطفى شعبان الى السينما مجددا بعد غياب 13 عامًا، حيث كان آخر أعماله فيلم "الوتر" إنتاج عام  2010.

آخر أفلام مصطفى شعبان

وفيلم الوتر عرض في عام 2010 من بطولة: مصطفى شعبان، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وأروى جودة، وأشرف زكي، وسوسن بدر.

مسلسل بابا المجال

وكان آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل بابا المجال، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

ومسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، جومانا مراد، سوسن بدر، رياض الخولي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

ويعد مسلسل بابا المجال، التعاون الثاني بين الفنان مصطفى شعبان، والمخرج أحمد خالد موسى، بعد تجربتهما الأولى بمسلسل "ملوك الجدعنة. 

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