الإثنين 19 فبراير 2024
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أخبار مصر

تشغيل الشباب يوفر وظائف للخريجين اليوم بالجيزة

جهاز تشغيل شباب الجيزة،
جهاز تشغيل شباب الجيزة، فيتو

أعلن جهاز تشغيل الشباب عن انعقاد ملتقى وظيفي بمقر الجهاز بميدان الجيزة  اليوم الاثنين بحضور مسؤول الموارد البشرية لشركة رنين.

وأوضح الجهاز عن الوظائف التي توفرها الشركة تتمثل في كاشير وموظف استلامات وموظفين كول سنتر وموظف مراقب مخزون وموظف أمن اداري ومراقب كاميرات ومندوب توصيل وعامل تحميل وخدمات وويتر.

وأشار الجهاز إلى أن الشروط التي توفرها الشركة تتمثل في خريجين فقط وموقف التجنيد وأوضح المزايا في توفر مرتب ثابت وحافز وتامين اجتماعي طبي وفرص للترقي.

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تلقي طلبات من 38 شركة قطاع خاص في 13 محافظة

وقالت وزارة العمل  في بيان صحفي اليوم إنها تلقت طلبات من 38 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 3261 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر فبراير 2024 الجاري، عن طريق مكتب  الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.. وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".


وبحسب البيان قالت الوزارة إن  نشرة التوظيف الدورية  تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، وتُعلِن اليوم الجمعة عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 13 محافظة، هي:القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والوادي الجديد، والشرقية، وقنا، وأسيوط، وسوهاج، ودمياط، والفيوم.
وفي تخصصات: مدرسين جميع التخصصات، ومصور فوتوغرافى، ومدير فرع، ومساعد مدير فرع، ومهندسين ميكانيكا وكهرباء، وأخصائى نفسى، وشئون عاملين، ومشرف إدارى، ومهندس زراعى، ومحاسب، وسكرتارية، ومندوب تسويق وبيع، وأمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وطباخين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

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