الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

بـ 3.4 مليون جنيه.. ضبط 480 طربة حشيش بحوزة عاطل في أسيوط

ضبط 480 طربة لمخدر
ضبط 480 طربة لمخدر الحشيش،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج حال قيادته سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، وبحوزته  480 طربة لمخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام.

 

المضبوطات بـ 3.4 مليون جنيه

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,400,000 جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

Advertisements

 

ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات الأجنبية وتزوير المستندات بالطالبية

ضبط 3 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة بالقاهرة


 ضبط 3 تشكيلات عصابية 
 جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

وعلى جانب آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 تشكيلات عصابية لسرقتهم موقع تحت الإنشاء ودراجات نارية ومخزن .

 

 وكان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة كمية من أسلاك النحاس بالإكراه بإستخدام سلاح نارى وسيارة "نقل" من داخل موقع تحت الإنشاء يعمل به أحدهم وبحوزتهم (مبلغ مالى- طبنجة صوت- سيارة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الطبنجة والسيارة، وتصرفيهم المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" تم ضبطه.

 


كما تم ضبط تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

 

وتم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة من داخل مخزن.. وبحوزتهما (2 جوال بلاستيكى يحتويان على "محول كهربائى، كابل كهرباء، عدد من الأدوات والعدة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مخدر الحشيش قسم شرطة أسيوط الجديدة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ضبط تشكيل عصابي قطاع الأمن العام مركز شرطة أبو تيج مديرية أمن اسيوط

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات الأجنبية وتزوير المستندات بالطالبية

ضبط 3 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة بالقاهرة

مقتل سيدة وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

الأمن يكشف غموض اتهامات ضد الشرطة واختفاء فتاة المنيا

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزي الأردنية

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادثى تصادم بسوهاج والدقهلية

حالة الطرق اليوم، زحام بمحور النصر والعروبة والدائرى الأوسطى وشارع الهرم

فحص 59 سائقًا للكشف عن المخدرات وضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة

الأكثر قراءة

ظهر معصوب العينين ومقيد اليد، حقيقة اعتقال يحيي السنوار من قبل جيش الاحتلال

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

أنتج 600 مدرعة باسمه وانتهت حياته في فيصل.. أسرار عن اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي (فيديو جراف)

الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس الزمالك لزيارة الأهلي

أبرز الملاحظات على أداء شيرين عبد الوهاب في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

أعضاء نادي الزمالك يهتفون للخطيب: بيبو بيبو

الحالة الصحية لـ 39 طالبا أصيبوا في انهيار مدرج سيرك بالوادي الجديد (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

أسترالية تنام بجوار جثة شقيقتها 5 سنوات (صور)

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة الحكومة عليها.. ملامح تعديل قانون المالية العامة للدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان وضيق الحال

من السنة النبوية وآراء العلماء، تعرف على مبطلات الصلاة

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

المزيد
الجريدة الرسمية