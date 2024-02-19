بـ 3.4 مليون جنيه.. ضبط 480 طربة حشيش بحوزة عاطل في أسيوط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج حال قيادته سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، وبحوزته 480 طربة لمخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام.

المضبوطات بـ 3.4 مليون جنيه

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,400,000 جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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ضبط 3 تشكيلات عصابية

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وعلى جانب آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 تشكيلات عصابية لسرقتهم موقع تحت الإنشاء ودراجات نارية ومخزن .

وكان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة كمية من أسلاك النحاس بالإكراه بإستخدام سلاح نارى وسيارة "نقل" من داخل موقع تحت الإنشاء يعمل به أحدهم وبحوزتهم (مبلغ مالى- طبنجة صوت- سيارة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الطبنجة والسيارة، وتصرفيهم المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" تم ضبطه.



كما تم ضبط تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

وتم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة من داخل مخزن.. وبحوزتهما (2 جوال بلاستيكى يحتويان على "محول كهربائى، كابل كهرباء، عدد من الأدوات والعدة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق

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