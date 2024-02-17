السبت 17 فبراير 2024
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محافظات

استمرار مونديال حياة كريمة بمراكز شباب محافظة الأقصر

دوري حياة كريمة،فيتو
دوري حياة كريمة،فيتو

نفذت  مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، متمثلة في الادارة العامة للرياضة، مونديال حياة كريمة بمراكز شباب حياة كريمة بإدارة شباب أرمنت وادارة شباب اسنا.

وذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية  الرياضية"، من خلال التعاون مع مديرية الشباب والرياضةبالأقصر "الادارةالعامة للرياضة"وتشمل فعاليات خماسي كره القدم

تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر  والدكتور عمرو حداد  رئيس الأدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية والاستاذ صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالاقصر.

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ونفذت فعاليات مونديال حياة كريمة للشباب خماسي قدم   من ١٨: ٢٥ سنه، وتم تقسيم الفرق الي أربع مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق بأجمالي 32 فريق خلال الفترة من 2023/11/1 حتي 2024/4/30  بمراكز شباب حياة كريمة بالأقصر.


يقام دوري حياه  كريمه تحت شعار مونديال حياة كريمة تأتى ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  لتنفيذ أنشطه ومشروعات داخل قرى حياه كريمه والتى من شأنها خلق حراك قوى داخل تلك القرى  لاستثمار طاقات الشباب والنشئ وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ووصول الرياضه الي كافه قرى الجمهورية.

وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة والاستاذ صلاح عز مدير ادارة الرياضة والأستاذ ابراهيم بسطاوى والاستاذ جمال عبدالناصر والاستاذ حسانى أبو الحجاج منسقى المشروع.

كما نفذت ادارة تنمية اللقاء الحواري ( انت الاقوي ) بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان لأعضاء نادي التطوع بمركز شباب طيبة العوامية بالأقصر بحضور ٣٠ من أعضاء المركز.

وادار اللقاء  عبدالرحيم محمد جاد مدير ادارة البرلمان حول محاور الإدمان وأنواعه وعلاج الادمان والاماكن المتاحة لعلاج المدمنين، والسياسات المتبعة فى العلاج من الإدمان وأنواع المخدرات، طرق معرفة إدمان الشخص من عدمه واعتبار تلك المواد ادمانية ام لا.

 

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