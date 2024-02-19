التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 19 فبراير 2024

التحليل الفني للبورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الإثنين، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% عند مستوى 29125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% عند مستوى 35749 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% عند مستوى 12403 نقاط.



وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% عند مستوى 7369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10305 نقاط.

Advertisements

مؤشرات، فيتو

اقرأ التالى: ختام حركة تعاملات البورصة المصرية الأحد

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX 30

على الرسم البياني اليومي افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة إيجابية عند المستوى 29125 نقطة، حيث شهد المؤشر انخفاضا بعد محاولة الاختراق لمستوى المقاومة الثانوى والذى يكمن عند 28500 نقطة وهو المستوى الذى فى حالة تخطيه سوف يؤهل المؤشر الى اختار المقاومة التالية للمؤشر عند 29200 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر، حيث أنها تمثل مستوى 61.8 % كنسبة تصحيح لموجه الانخفاض الأخيرة، ومن ثم فى حالة اختراقها فسوف يعيد الإيجابية من جديد لـ مؤشر، وهو الذى سيؤهله إلى الارتداد قرب 29800 و30700 نقطة.

وتكمن القمة الأخيرة للمؤشر على الجانب الآخر فى حالة كسر الدعم الأول 27900 نقطة لأقل فسوف يؤهل المؤشر إلى اختبار مستويات هابطة قرب 27467 و27035 و26465 نقطة، كما يكمن القاع الأخير ومستوى إيقاف الخسائر حيث في حالة كسر هذا المستوى لأسفل فسوف يلغى الاتجاه الصاعد وسيؤهله إلى الانخفاض قرب 26000 و25415 و23940 و23730 نقطة.

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX 30

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70

على الرسم البياني اليومي افتتح المؤشر السبعيني جلية اليوم على وتيرة إيجابية عند المستوى 7369 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.38 %، حيث شهد المؤشر ارتفاعا بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 7000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليأكد الاتجاه الصاعد لحالي ولسؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 7330 و7600 و8000 نقطة من منظور قصير الآجل ليبقى الاتجاه الصاعد قائما طالما ظل التداول أعلى قاع جلية الخميس الماضى المتكون عند 6015 نقطة، والذى أصبح مستوى إيقاف الخسائر للاتجاه الصاعد الحالي حيث كسر هذا المستوى لأسفل سيلغي الاتجاه الصاعد وسيؤهله إلى الانخفاض قرب المستويات التالية عند 5930 و5533 و5273 نقطة.

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70

اقرأ التالى: هاني جنينة يكشف لـ "فيتو" موعد تعافي السوق المصري من أزمة الدولار

177 ألف عملية تداول بختام حركة تعاملات البورصة المصرية

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، بإجمالي 177 ألف عملية تداول بختام تعاملات الأحد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% عند مستوى 29129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 35679 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% عند مستوى 12403 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.02% عند مستوى 7390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10413 نقطة.

مؤشرات التداول، فيتو