آثار الفيوم تنظم المؤتمر الدولي الرابع بمشاركة 8 دول عربية وألمانيا واليابان

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الفيوم، إنه تم انطلاق النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي بكلية الآثار جامعة الفيوم، تحت عنوان التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في الآثار والتراث في ضوء رؤية مصر 2030، ويشارك في التنظيم كلية الآثار جامعة الأقصر والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وبرعاية جامعة دريسدن التقنية الألمانية واتحاد الجامعات العربية، ويقام المؤتمر بمدينة الأقصر خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير 2024م.

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الدول المشاركة

كما يشارك في المؤتمر باحثين من مجموعة من الدول العربية، السعودية وتونس والعراق والأردن وليبيا والإمارات العربية المتحدة، ويشارك في المحاضرات العامة متخصصون من ألمانيا واليابان والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ويتخلل المؤتمر زيارات ميدانية للمواقع الأثرية والتراثية بمدينتي الأقصر وإسنا.

الباحثون المشاركون

وشهد الجلسة الافتتاحية رئيسا جامعتي الفيوم والاقصر، ورئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، والدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار جامعة الفيوم، رئيس المؤتمر، والدكتور خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار جامعه الأقصر، ومدير المشروعات الثقافية بالمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة ممثلًا عن الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة، ومدير هيئة الشارقة للتراث، ومدير إدارة التراث بهيئة الشارقة للتراث، ومجموعة كبيرة من أساتذة الجامعات المصرية، ووزارة السياحة والآثار، والمتخصصين في مجالات الآثار والتراث والمتاحف.

مؤتمر كلية الاداب

يذكر أن كلية الآداب، نظمت ايضا مؤتمرها السنوي، بعنوان "تحديات البحث العلمي في العصر الحديث، دور الشباب الباحث في تجاوز العقبات وتحقيق التنمية المستدامة".

وقال عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم، إن المؤتمر يؤكد اهتمام الكلية بالعمل على تطوير البحث العلمي، ويهدف إلى تبادل الأفكار ومناقشة الأوراق البحثية مناقشة علمية رصينة، وتعزيز عملية البحث لدى شباب الباحثين.

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