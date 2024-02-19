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محافظات

الكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا لدى طلاب المدارس المجتمعية بالفيوم

فحص طلاب المدارس
فحص طلاب المدارس المجتمعية بالفيوم، فيتو

قال الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، الدكتور سعاد عبدالمجيد، شهدت تدشين برنامج الكشف عن السمنة والتقزم الأنيميا، لطلاب المدارس المجتمعية، بحضور الدكتور جمال الكاشف مدير عام السن المدرسى بالوزارة ومشاركة برنامج الغذاء العالمى.

الطلاب المستهدفون

 أضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن البرنامج يستهدف فحص20 ألف طالب فى 608 مدارس مجتمعية داخل محافظة الفيوم، ويتم الفحص الشامل للطول والوزن وكتلة الجسم، كما يتم تنظبم ندوات توعية لأولياء الأمور على التغذية السليمة والنظافة الشخصية، وقد تم تدشين البرنامج  بمدرسة محمود اغا الجندي، التابعة لقرية العشيرى بمركز الفيوم وتم فحص طلابها بالكامل، كما تم فحص  طلاب مدرسة أبو عش، التابعة لإدارة شرق  مركز الفيوم التعليمية.

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وفي إدارة سنورس التعليمية تم فحص طلاب مدرسة السكة الحديد بقرية بيهم، وتم في إطسا فحص طلاب مدرسة السلام (مصر الخير) بالجعافرة.

 وقال الدكتور يحيى فخر الدين، مدير ادارة السن المدرسى بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، إن الفحص مستمر على مدار الترم الثاني أو الانتهاء من فحص جميع الطلاب بمدارس التعليم المجتمعي.

مدارس التعليم المجتمعي

 يذكر أن المدارس المجتمعية هي مدارس ذات طبيعة خاصة، تنشأ في المناطق النائية لاستيعاب الطلاب المتسربين من التعليم، أو الاطفال في سن المدرسة في المناطق التي تبعد عن أقرب مدرسة ابتدائية 2 كيلومتر، وغالبا ما تري مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هذه النوعية من المدارس، وتتبع هذه المدارس  مديرية التربية والتعليم ماليا وإداريا وفنيا.

 

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