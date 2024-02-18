مياه الفيوم تعلن عن تنفيذها مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن مشروعات الصرف الصحي التى تم الانتهاء منها داخل المحافظة، وبدء إجراءات استلامها، وهي محطات صرف وروافع وخطوط طرد وشبكات انحدار ووصلات منزلية، تمهيدا لدخولها الخدمة لكى يستفيد منها أبناء القرى المستهدفة من هذه المشروعات والتى تعود عليهم بالنفع صحيا واقتصاديا وبيئيا.

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مشروعات ميزانية الدولة

يذكر أن مشروعات الصرف الصحي التى يتم تنفيذها داخل محافظة الفيوم، من المخصصات المالية التى أقرتها الدولة وتخدم المواطنين، خدمه مباشرة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتساهم في تنمية الفيوم تنمية شاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتحدث نقله نوعية فى القرى النستفبدة، لتصل نسبة القري التي تتمتع بخدمة الصرف الصحي 85% وهذه النسبة تتميز بها الفيوم.

حملات توعوية

وكان فريق إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، قد نظم حملة لطرق الأبواب بقريتى قصر رشوان وفانوس بمركز طامية، لتعريف المواطنين بمشروع الصرف الصحي الذى يتم تنفيذه ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الذى يتم تمويله عن طريق بنك التنمية والإعمار الأوروبي.

الهدف من الحملة

تهدف الحملة لتعريف المواطنين بموعد بدء الحفر داخل الشوارع المستهدفة بالتنسيق والتعاون مع أهالى القرية والشركة المنفذة، حتى لا يكون هناك تعارضا مع مصالح المواطنين واحتياجاتهم اليومية، بجانب التعاون التام وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تطرأ أثناء الحفر، بجانب لصق البوسترات على الاماكن العامه والشوارع الرئيسية والمساجد والكنائس.

أيضا رفع الوعى لدى المواطنين بضرورة المشاركة المجتمعية الإيجابية من أجل تنفيذ مثل هذه المشروعات التى تعود بالنفع والفائدة للجميع، من خلال القضاء على التلوث وتوفير بيئة آمنه توفر حياة صحية للمواطنين، كما يتم تعريفهم بآليه الشكاوى وطرق التواصل مع المسئولين في حال حدوث أي مشكلة تتعلق بخطوط المياه أو الحفر وإعادة ورد الشئ لأصله.

ندوات سابقة

يذكر أنه سبق ونظمت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوة توعية وورشة لتعليم مبادئ اعمال السباكة الخفيفة للسيدات المترددات على القوافل الطبية بقرية أبو شنب بمركز ابشواى، ضمن خطة العمل مع مديرية الصحة بالفيوم ومسئولى القوافل الطبية

وهناك تعاون مثمر وبناء بين مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، 'إدارة القوافل الطبية"، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إذ تنظم الشركة ندوات توعية بترشيد استخدام المياه، ضمن أنشطة القوافل الشاملة التي يتم تنفيذها أسبوعيا لخدمة المواطنين في قرى محافظة الفيوم، كما تشمل الندوات تدريب السيدات علي أعمال السباكة المنزلية، وتوعيتهن بأهمية مياه الشرب وطرق الحفاظ عليها من الأهدار، وحماية مصادر المياه من التلوث، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والحفاظ على مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة، وإصلاح الاعطال البسيطة في السباكة المنزلية، حفاظا على كل نقطة مياه من الأهدار، والاستغناء عن السباك والاستعانة به فقط فى الأعمال التى تحتاج إلى تدخله.

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