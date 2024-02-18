الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

تضامن الفيوم تسلم مشروعات إنتاجية وأكشاك ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة

تضامن الفيوم تسلم
تضامن الفيوم تسلم مشروعات إنتاجية للأسر الفقيرة، فيتو

 قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، جبريل عبدالوهاب، إن مديرية التضامن الاجتماعى سلمت 20 مشروعا للمستفيدين ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة،  كما سلمت 7 أكشاك،  إلى 7 أسر مستفيدة، ومساعدات مالية إلى 20 حالة مرضية، وأجرت 13 عملية جراحية ما بين قلب وعيون، كما سلت سماعات طبية إلى المرضى غير القادرين، وركبت 20 وصلة مياه لأهالى بقرية العجميين بمركز أبشواى، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية.   

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وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع الجمعية المشاركة، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

استعدادات شهر رمضان

يذكر أن الجمعيات الأهلية التي تعمل تحت مظلة مديرية التضامن بمحافظة الفيوم، بدأت فى تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024 لتكون جاهزة للتوزيع قبل دخول شهر رمضان بوقت كافي على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع محافظة الفيوم.

الاهتمام بالأسرة الفقيرة

 وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم  خلال شهر رمضان المعظم، أهم أولويات الدولة خلال هذه الفترة، وأن كل الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه منظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية، من خدمات إنسانية لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون وزارة التضامن، تساعد على توفير حياة كريمة لأبناء الوطن غير القادرين.

وتابع أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، تعتبر الركيزة الأساسية للتنمية والنماء، كما تؤكد للأسر الأولى بالرعاية أنهم ليسوا وحدهم وأن الدولة تقف خلفهم لتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

معايير اختيار المستحقين

وأكد وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، أن معايير اختيار الأسر التى يتم التوزيع عليها يتم تحديدها مسبقا، ويتم إجراء مسح شامل للأسر المستحقة، بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التى يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو أحد الأشخاص ذوى الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة.

وتسعى مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من  المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

 

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