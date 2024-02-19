ظهر معصوب العينين ومقيد اليد، حقيقة اعتقال يحيي السنوار من قبل جيش الاحتلال

يحيي السنوار، انتشر في الساعات القليلة الماضية صورة لأحد المدنيين الفلسطينيين، الذي اعتقل في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وزعم عدد من النشطاء المحسوبين على الاحتلال الإسرائيلي أن الصورة المتداولة لزعيم حركة المقاومة "حماس"، بعد إلقاء القبض عليه في غزة.

حقيقة اعتقال يحيي السنوار

وعن يحيى السنوار، أظهر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة الصورة المتداولة من قبل مواقع التواصل المحسوبة على الاحتلال الإسرائيلي، والتي ظهر فيها أحد المدنيين الفلسطينين وهو مجرد من ملابسه معصوب العينين، مؤكدين عدم صحة الصورة المتداولة، والتي زعموا فيها إنها لزعيم حماس في غزة يحيي السنوار.

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الصورة المزعومة لاعتقال يحيي السنوار، فيتو

البداية لانتشار الصورة المزعومة كانت من خلال حساب لباحث إسرائيلي يدعى "إيدي كوهين"، المحسوب على أجهزة الموساد الإسرائيلي، وعدد من حسابات المحسوبة على سلطات الاحتلال إسرائيليين من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقاموا بنشر الصورة لأحد المسنين المدنيين مجرد من ملابسه ومعصوب العينيين ومقيد الأيدي، وأمامه أحد جنود الاحتلال، أدعى أن الصورة لـ يحيي السنوار لحظة القبض عليه في غزة.

شائعات اعتقال زعيم حماس يحيى السنوار

وأدعى مئير إسرائيل وينشتاين، بلوجر إسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بالقبض على السنوار، وادعى عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلًا: " وهناك شائعات عن اعتقال زعيم حماس السنوار".

لتأتي الإجابة سريعًا، تكشف حقيقة هذه الصورة المتداولة، والتي زعموا فيها القبض على السنوار من قبل جيش الاحتلال، وجاءت الإجابة من قبل بعض الصحفيين اليهود أنفسهم، الذي أكدوا عدم صحة الصورة المتداولة من قبل بعض المحسوبين على أجهزة الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف موشي يائير حقيقة الصورة المزعومة فقال: "الصورة التي يتداولها البعض ليست لسنوار وتصوير في النهار لو كانت حقيقة كان قد طلع نتنياهو ووزير الدفاع يعقد مؤتمر صحفي شاهدت الصورة قبل أمس في جروب جفعاتي في الوتساب".

الصورة تكشف معاناة شبيه السنوار من مرض القلب

وعلقت روزان قناص أل سالم، يهودية يمنية، فقالت: "مواقع التواصل العبرية تتناقل صورة لأسير يشبه يحيى السنوار تم تجريده من ملابسه وعصبت عينيه.. هو ليس السنوار هم يكذبون، لقد جننهم السنوار حتى أنهم يخترعوا الكذب لإشفاء غليهم منه".

أما أحد النشطاء يفند مزاعم الاحتلال عن الصورة قائلًا: "الأكثر قبحًا من ذلك يظهر على صدره وبطنه شق طويل وإن دل يدل على أنه مريض قلب قام بإجراء عملية قلب مفتوح انسان مسكين يستحق الرعاية، مجرد حلم منشود تلقفت الصورة فقط حسابات مشبوه معروف انتماء أصحابها"

ورد الدكتور محمود الشامي قائلًا: "أعتقد هذه من ضمن الحروب النفسية. ولو كان ذلك صحيحا لأعلن جيشكم ذلك صراحة، لأن نشر مثل هذا الخبر يؤثر على معنويات كل الفصائل".

أساليب جيش الاحتلال الإرهابية مع المدنيين الفلسطينيين

وقال أبو غيث في توصيف الصورة: "إنها لمواطن غزاوي يعاني من مرض بالقلب ومعمول له عملية قلب مفتوح كما هو واضح".

أما سيلنسد سيرز، إعلامي بميدل إيست، فقال: "من خلال الأساليب الإرهابية، يواصل الاحتلال إسرائيل إساءة معاملة الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه الصورة المزعومة تكشف الطريقة التي يعامل بها "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم" المدنيين المسنين العزل".

زعيم حركة حماس في غزة يحيي السنوار، فيتو

وقال الطيب فارما: "أكيد لو كانت حقيقية كان كل الحكومة الإسرائيلية تعرض الصورة واضحه لو كانت حقيقيه كان بايدن سيعمل مؤتمر صحفي".

أما ذي بلوتيكال وارير فقال: "واضح انه ليس السنوار، حجم الرأس والذقن مختلفان..لكن كان الله في عون الضحية الذي مثّلوا به".