الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

أحمد عبد العزيز يدعم مرضى السرطان في مستشفى علاج أورام الأقصر (صور)

اثناء الزيارة، فيتو
اثناء الزيارة، فيتو

قال الفنان أحمد عبد العزيز إن  مستشفى علاج سرطان الأطفال بـالأقصر تجربة ناجحة بكل المقاييس في صعيد مصر بتجهيزاته الطبية العالمية والتى تعد إعجازا شعبيا وهندسيا وطبيا، موجها التحية  لإدارة المستشفى، على المجهود المبذول طوال السنوات الماضية للوصول إلى تحقيق الإنجازات المتتالية التى جعلتها فى مقدمة المستشفيات صديقة البيئة.

 جاء ذلك على هامش مشاركته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ13 الذي استضافته الأقصر عاصمة السياحة في العالم.

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وأضاف أنه فخور  بزيارته لهذا الصرح الطبى العالمى، واصفا تواجده بالمستشفى بأنه فى أحد المستشفيات العالمية الكبرى سواء من ناحية التجهيزات الطبية أو الكوادر الطبية وهيئة التمريض.

ولفت الى أن مستشفى علاج الاورام، تستقبل جميع الحالات من محافظات الصعيد، لتلقى العلاج بالمجان، وهو إنجاز أيضا يضاف إلى إنجاز بناء المستشفى الذي يخدم ويوفر الرعاية الطبية والصحية.


وأضاف أنه خلال تواجده بمستشفى علاج الاورام بالمجان التقى بالأطفال المرضى وتحدث معهم، لتشجيعهم على مواصلة العلاج ورفع معنوياتهم في تحقيق الشفاء العاجل بالإضافة الى التقاط الصور التذكارية والتى تعد وسيلة لدعم الأطفال المرضى معنويا وأنهم فى بؤرة اهتمام جميع أطياف المجتمع.


وأعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة  عن سعادته بالزيارات المتكررة من الفنانين لإسعاد أطفال المستشفى بشتى الطرق، موجها الشكر للفنان أحمد عبد العزيز على زيارته ودعمه لمرضى المستشفى، خاصة الأطفال، مما يساهم في رفع معنوياتهم والتى تنعكس عليهم في تقبلهم للعلاج، وتساعد في تحسن حالتهم النفسية، مما يزيد من استجابتهم السريعة للعلاج،  كما وجه الشكر للمخرجة عزة الحسينى، مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على حرصها للدعم المتواصل للمستشفى والتنسيق مع الفنانين المشاركين في المهرجان على زيارة المستشفى ودعم المرضى.

وأكد فؤاد، أن الأثر الطيب لمثل هذا النوع من الزيارات يدعم معدلات الاستجابة بشكل قوي مما ينجز من الوقت الذي يستغرقه المرضى للقضاء على السرطان، كما يحفز العاملين بالمستشفى على بذل المزيد من الجهود من أجل راحة المرضى وسعادتهم.

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