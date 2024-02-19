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محافظات

إلغاء رحلات البالون الطائر بسبب سوء الأحوال الجوية في الأقصر

البالون الطائر، فيتو
البالون الطائر، فيتو

تسببت سرعة الرياح الشديدة في إلغاء رحلات البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد تخطي سرعة الرياح 8 عقده، حيث كان من المقرر إقلاع 44 رحلة منطاد ساخن تقل على متنها 1500 سائح من مختلف الجنسيات.

توقف نشاط المنطاد بالأقصر

وقالت مصادر إن مطار البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر قرر إلغاء رحلات طيران البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن الإجراءات الاستباقية لمنع وقوع حوادث ناجمة عن الطقس السيء.

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يشار إلى أن مدينة الأقصر شهدت أمس تحليق 60 رحلة منطاد ساخن أقلت على متنها 1200 سائحا متعدد الجنسيات، وهبطت جميع رحلات البالون الطائر بسلام وأمان بالبر الغربي في الأماكن المحددة لها وفقًا لقرار الطيران المدني والأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، وذلك أثناء استقرار الأرصاد الجوية.

ويعود تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 35 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفي عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة.

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