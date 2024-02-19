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محافظات

مصرع رضيع وإصابة والديه نتيجة استنشاق غاز أثناء نومهم ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

لقي طفل رضيع يبلغ من العُمر عام ونصف مصرعه اليوم الإثنين، بينما أصيبا والديه نتيجة استنشاق غاز أثناء نومهم داخل منزلهم بقرية كوم أبو راضي التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابان إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية لهما، فيما تم التحفظ على جثمان الطفل داخل مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق. 

مصرع رضيع وإصابة والديه ببني سويف

استقبل قسم الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بمستشفى الواسطى المركزي أسرة مكونة من أب وأم وطفل في حالة فقدان تام للوعي، وبإجراء الكشف الطبي عليهم تبين تعرضهم لحالة تسمم من جراء استنشاق غاز أثناء نومهم داخل منزلهم بقرية كوم أبو راضي دائرة قسم شرطة مركز الواسطى شمال المحافظة.

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وخضع الضحايا للفحوصات الطبية المتبعة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابان، وإيداع جثمان الطفل داخل ثلاجة حفظ الموتى لحين عرضه على الطبيب الشرعي لفحصه وإجراء الكشف الطبي عليه للوقوف على أسباب الوفاة.

وأسفرت الواقعة عن مصرع الطفل «محمد ح.ج» البالغ من العُمر عام ونصف العام، وإصابة والديه وهما «ح.ج.ح»، البالغ من العُمر 29 عامًا، و«هـ.ع.ع» البالغة من العُمر 27 عامًا بسبب استنشاق غاز أثناء نومهم داخل منزلهم بقرية كوم أبو راضي بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وتحرر المحضر الشرطة اللازم بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها للوقوف على ملابساتها وظروفها وأسبابها، وجارِ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة حيال الواقعة، وإصدار تصريح الدفن لتسليم الطفل لذويه للتمكن من دفنه بمقابر أسرته.

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