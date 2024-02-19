الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

أسعار الدولار، يبحث الكثير من المواطنين عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، وهو ما نرصده بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية.

وجاءت  أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر كالآتى: 

سعر الدولار اليوم، فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

Advertisements

سعر الدولار مقابل الجنيه فى المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

العملات، فيتو 

وكان البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك خاصة بالعملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام بطاقاتهم الائتمانية أثناء التواجد بالخارج خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام.

وتضمنت تلك التعليمات إيقاف تلك البطاقات، وإدراج العملاء على المنصة المعدة لهذا الشأن من جانب الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

كما تضمنت التعليمات إيقاف استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج للعملاء المدرجين بالتقرير اليومي المعد من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وفقا للمنصة، وعدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج.

txt

عائد 3%، تفاصيل وخصائص حساب "وفر" من بنك القاهرة

txt

البنك المركزي الروسي يبقي معدل الفائدة ثابتا دون تغيير

وشدد البنك المركزي على ضرورة إرسال رسائل نصية للعملاء في حالة عدم التقدم بالمستندات اللازمة خلال فترة الـ90 يوما وقبل إيقاف البطاقات، وذلك في ضوء ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج، الصادرة عنه في 29 أكتوبر 2023، والتي تم بموجبها إرساء قواعد استخدام تلك البطاقات، وتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها في حالة عدم التزام العملاء بها، وفي ضوء متابعته للتطورات التي تحدث في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الدولار الدولار سعرالدولار اسعارالدولار اسعار الدولار فى البنوك النهارده سعر الدولار في البنك سعر الدولار فى السوق السوداء اسعار الدولار اليوم الدولار بكام

مواد متعلقة

أين يتجه مؤشر الدولار الأمريكي عالميا بحركة التداولات؟

البنك الأهلي المتحد يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 15 فبراير 2024

هل انخفضت أسعار البن والقهوة بعد تراجع سعر الدولار؟ إليك قائمة بأحدث الأسعار

جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال 2024 (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 19 فبراير 2024

أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 فبراير 2024

معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزي الأردنية

صورة بدون حجاب السبب، التصريح بدفن جثة فتاة تخلصت من حياتها بالحوامدية

ماركا الإسبانية: مبابي يوقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد

موعد زيارة مجلس الأهلي لنادي الزمالك اليوم (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

قمر صناعي مصنوع من الخشب بحجم كوب القهوة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية